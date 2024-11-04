https://ria.ru/20241104/afganistan-1981756437.html

В афганской провинции Хост запретили радиотрансляцию музыки

В афганской провинции Хост запретили радиотрансляцию музыки - РИА Новости, 04.11.2024

В афганской провинции Хост запретили радиотрансляцию музыки

Широко известная на юго-востоке Афганистана радиостанция Gharghasht, вещающая из провинции Хост, возобновила свою работу после трехдневного перерыва в усеченном РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T07:05

2024-11-04T07:05

2024-11-04T07:05

хост (город)

афганистан

талибан

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149957/44/1499574406_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_9bf126fdd0e3e3fc9cb156d2497b5831.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Широко известная на юго-востоке Афганистана радиостанция Gharghasht, вещающая из провинции Хост, возобновила свою работу после трехдневного перерыва в усеченном режиме - без трансляции музыкальных передач, запрещенных властями, сообщила афганская правозащитная организация Центр афганской журналистики (Afghanistan Journalists Center - AFJC). По данным правозащитников, "теперь радиостанции разрешено работать исключительно при условии, что она воздержится от любого музыкального вещания". По данным AFJC, "местный журналист, пожелавший остаться неназванным из соображений безопасности, сообщил, что радио Gharghasht возобновило вещание примерно в 17:00 в субботу, 3 ноября, после того как руководство обеспечило соблюдение политики местной администрации в отношении СМИ, запрещающей музыку. Первоначально радиостанция была закрыта вечером 31 октября по приказу провинциального департамента министерства по распространению добродетели и предотвращению порока". Перед закрытием радиостанции 26 октября в Хосте состоялась встреча с представителями провинциального департамента министерства информации и культуры, департамента министерства добродетели и порока, а также Главного управления разведки. Во время этой встречи работники СМИ были недвусмысленно предупреждены о том, что все формы музыкального вещания отныне строго запрещены, говорится в заявлении AFJC. "Помимо этого на следующий день после закрытия радиостанции департамент министерства информации и культуры провинции Хост созвал еще одно совещание. Собханулла Азам, директор по информации этого департамента, выступил с резким предупреждением в адрес журналистов о том, что средства массовой информации, нарушающие запрет на музыку, столкнутся с серьезными последствиями", - сообщили правозащитники. Радио Gharghasht, основанное в 2017 году, вещает из Хоста 18 часов в сутки и охватывает аудиторию близлежащих регионов, включая провинцию Пактия, и приграничные районы Пакистана. "AFJC приветствует возобновление работы радиостанции, но решительно осуждает первоначальное закрытие как вопиющее нарушение принципов свободы прессы. Такие действия серьезно ограничивают права журналистов и препятствуют доступу общественности к разнообразному медиа-контенту", - отмечается в заявлении правозащитной организации. "AFJC выражает глубокую обеспокоенность в связи с усилением ограничений на деятельность СМИ в провинции Хост. Мы настоятельно призываем власти движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) соблюдать закон Афганистана о СМИ, который они признали, гарантируя, что журналисты и медиа-организации смогут работать свободно и без неоправданных ограничений. Необходимо, чтобы власти поддерживали жизненно важную работу средств массовой информации, а не подрывали ее", - говорится в заявлении. Ранее AFJC сообщала, что в трех афганских провинциях остановило работу телевидение из-за запрета на показ живых существ, регламентирующегося законом о добродетели и пороке.* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20241020/dorogi-1979006434.html

https://ria.ru/20241013/afganistan-1977832619.html

https://ria.ru/20241006/afganistan-1976584230.html

хост (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хост (город), афганистан, талибан, оон, в мире