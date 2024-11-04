https://ria.ru/20241104/97_protsentov-1981746023.html

Санду набирает 53,53 процента после обработки 97 процентов протоколов

Санду набирает 53,53 процента после обработки 97 процентов протоколов - РИА Новости, 04.11.2024

Санду набирает 53,53 процента после обработки 97 процентов протоколов

Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", побеждает во втором туре... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T01:29

2024-11-04T01:29

2024-11-04T01:34

молдавия

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", побеждает во втором туре выборов главы республики с 51,68 процента голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло — 48,32 процента, сообщает ЦИК после обработки 95% протоколов с участков.При этом Стояногло после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри страны побеждает на территории самой республики, набирая 51,19%, у Санду 48,81 процента.За бывшего генпрокурора, уволенного режимом Санду, проголосовали большинство жителей севера и юга Молдавии, центр – преимущественно за действующего президента. В частности, Стояногло поддержали жители второго по величине города страны Бельцы, тогда как за Санду отдали голоса большинство (57,35 процента) жителей столицы Кишинева.Бывший генпрокурор лидирует и у себя на родине в Гагаузии с абсолютным преимуществом: после подсчета 85,29 процента протоколов в автономии он получает 95,85 процента голосов, у его соперницы лишь 4,15 процента.На избирательных участках в Приднестровье он также набрал 79,40 процента после обработки 100 процента протоколов, тогда как Санду поддержали только 20,60 процента.На избирательных участках за рубежом после обработки 7,87 процента протоколов побеждает действующая президент с 74,13 процента голосов, у Стояногло — 25,87 процента.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики избирают на четыре года.Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45 процента голосов, Стояногло — 25,98 процента. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.

https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981738072.html

https://ria.ru/20241104/stoyanoglo-1981742397.html

https://ria.ru/20241103/es-1981737713.html

молдавия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

молдавия, выборы в молдавии — 2024