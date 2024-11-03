https://ria.ru/20241103/zoopark-1981658930.html
В Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены
В Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены - РИА Новости, 03.11.2024
В Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены
Детеныш бурой гиены родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T09:53
2024-11-03T09:53
2024-11-03T09:53
южная африка
россия
московский зоопарк
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Детеныш бурой гиены родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены. Это самый редкий вид в семействе гиеновых, обитающий в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки... Малышу уже три месяца, он окреп и пробует мясной прикорм. Детеныш появился на свет 615-граммовым комочком, а теперь весит 7,5 килограмма", - говорится в сообщении. Отмечается, что молодая пара — самец Гермес и самка Лада — поселилась в столичном зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания данного вида в зоопарках России. Животные образовали пару и летом уже этого года готовились впервые стать родителями. Спустя несколько дней после родов у Лады открылось кровотечение. Ветеринары боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.
https://ria.ru/20240703/takin-1957110072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная африка, россия, московский зоопарк, общество
Южная Африка, Россия, Московский зоопарк, Общество
В Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены
В Московском зоопарке родился детеныш редкого вида семейства гиеновых