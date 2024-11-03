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В Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены - РИА Новости, 03.11.2024
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09:53 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/zoopark-1981658930.html
В Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены
В Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены - РИА Новости, 03.11.2024
В Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены
Детеныш бурой гиены родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T09:53
2024-11-03T09:53
южная африка
россия
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Детеныш бурой гиены родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены. Это самый редкий вид в семействе гиеновых, обитающий в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки... Малышу уже три месяца, он окреп и пробует мясной прикорм. Детеныш появился на свет 615-граммовым комочком, а теперь весит 7,5 килограмма", - говорится в сообщении. Отмечается, что молодая пара — самец Гермес и самка Лада — поселилась в столичном зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания данного вида в зоопарках России. Животные образовали пару и летом уже этого года готовились впервые стать родителями. Спустя несколько дней после родов у Лады открылось кровотечение. Ветеринары боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.
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южная африка, россия, московский зоопарк, общество
Южная Африка, Россия, Московский зоопарк, Общество
В Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены

В Московском зоопарке родился детеныш редкого вида семейства гиеновых

© Фото : Пресс-служба Московского зоопаркаДетеныш бурой гиены, родившийся в Московском зоопарке
Детеныш бурой гиены, родившийся в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Фото : Пресс-служба Московского зоопарка
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Детеныш бурой гиены родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены. Это самый редкий вид в семействе гиеновых, обитающий в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки... Малышу уже три месяца, он окреп и пробует мясной прикорм. Детеныш появился на свет 615-граммовым комочком, а теперь весит 7,5 килограмма", - говорится в сообщении.
© Фото : Пресс-служба Московского зоопаркаДетеныш бурой гиены, родившийся в Московском зоопарке
Детеныш бурой гиены, родившийся в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Фото : Пресс-служба Московского зоопарка
Детеныш бурой гиены, родившийся в Московском зоопарке
Отмечается, что молодая пара — самец Гермес и самка Лада — поселилась в столичном зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания данного вида в зоопарках России. Животные образовали пару и летом уже этого года готовились впервые стать родителями. Спустя несколько дней после родов у Лады открылось кровотечение. Ветеринары боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.
Детеныш редкого сычуаньского такина, родившийся в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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