https://ria.ru/20241103/zoopark-1981658930.html

В Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены

В Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены - РИА Новости, 03.11.2024

В Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены

Детеныш бурой гиены родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T09:53

2024-11-03T09:53

2024-11-03T09:53

южная африка

россия

московский зоопарк

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Детеныш бурой гиены родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены. Это самый редкий вид в семействе гиеновых, обитающий в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки... Малышу уже три месяца, он окреп и пробует мясной прикорм. Детеныш появился на свет 615-граммовым комочком, а теперь весит 7,5 килограмма", - говорится в сообщении. Отмечается, что молодая пара — самец Гермес и самка Лада — поселилась в столичном зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания данного вида в зоопарках России. Животные образовали пару и летом уже этого года готовились впервые стать родителями. Спустя несколько дней после родов у Лады открылось кровотечение. Ветеринары боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.

https://ria.ru/20240703/takin-1957110072.html

южная африка

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южная африка, россия, московский зоопарк, общество