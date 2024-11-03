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Жительница Суджи рассказала, как пряталась от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:25 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/zhitelnitsa-1981655528.html
Жительница Суджи рассказала, как пряталась от обстрелов ВСУ
Жительница Суджи рассказала, как пряталась от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024
Жительница Суджи рассказала, как пряталась от обстрелов ВСУ
Людям в курской Судже пришлось ложиться друг на друга, прячась от обстрела ВСУ в подвале многоэтажного дома, рассказала военным следователям эвакуированная... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T09:25
2024-11-03T09:25
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
суджа
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 3 ноя - РИА Новости. Людям в курской Судже пришлось ложиться друг на друга, прячась от обстрела ВСУ в подвале многоэтажного дома, рассказала военным следователям эвакуированная местная жительница, рассказала РИА Новости эвакуированная женщина. По словам жительницы Суджи, рано утром 6 августа начались обстрелы населенного пункта со стороны ВСУ. Она вместе с соседями побежала прятаться в подвал многоэтажки, туда же прибежали и люди из соседних домов. "Мы спустились в подвал. Я никогда этого не забуду, что детки маленькие, потом детки среднего возраста, мы, а сверху на нас лежали мужчины. Мы стояли под бомбёжками четыре часа. Всё, что я могу сказать, этого момента никогда не забуду. Когда мы начали выходить из подвала, снова был прилет. И прилет был в середину нашего двора", - сказала эвакуированная. Также женщина рассказала, как выезжала из Суджи на машине с соседями. "Читали "Отче наш" и видели дроны, как летели, горели уже машины, валялись уже трупы на дороге", - сказала она. ГВСУСК РФ в настоящее время расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Дело было возбуждено по нескольким статьям УК РФ, в том числе о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области. Потерпевшими уже признаны более 8 тысяч человек. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 28 тысяч военных. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240917/kurskaya_oblast-1973090948.html
https://ria.ru/20241103/ukraina-1981646962.html
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происшествия, россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Суджа, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Жительница Суджи рассказала, как пряталась от обстрелов ВСУ

Жительница Суджи рассказала, как лежала с соседями в подвале под обстрелами

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела. Архивное фото
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КУРСК, 3 ноя - РИА Новости. Людям в курской Судже пришлось ложиться друг на друга, прячась от обстрела ВСУ в подвале многоэтажного дома, рассказала военным следователям эвакуированная местная жительница, рассказала РИА Новости эвакуированная женщина.
По словам жительницы Суджи, рано утром 6 августа начались обстрелы населенного пункта со стороны ВСУ. Она вместе с соседями побежала прятаться в подвал многоэтажки, туда же прибежали и люди из соседних домов.
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"Мы спустились в подвал. Я никогда этого не забуду, что детки маленькие, потом детки среднего возраста, мы, а сверху на нас лежали мужчины. Мы стояли под бомбёжками четыре часа. Всё, что я могу сказать, этого момента никогда не забуду. Когда мы начали выходить из подвала, снова был прилет. И прилет был в середину нашего двора", - сказала эвакуированная.
Также женщина рассказала, как выезжала из Суджи на машине с соседями.
"Читали "Отче наш" и видели дроны, как летели, горели уже машины, валялись уже трупы на дороге", - сказала она.
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ГВСУСК РФ в настоящее время расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Дело было возбуждено по нескольким статьям УК РФ, в том числе о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области. Потерпевшими уже признаны более 8 тысяч человек.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 28 тысяч военных. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьСуджаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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