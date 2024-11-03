https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981737308.html
"Причитания и крики". Стало известно, что устроил Зеленский
"Причитания и крики". Стало известно, что устроил Зеленский - РИА Новости, 03.11.2024
"Причитания и крики". Стало известно, что устроил Зеленский
Владимир Зеленский обвиняет западных союзников в своих политических и военных провалах, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T22:51
2024-11-03T22:51
2024-11-03T22:51
специальная военная операция на украине
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владимир путин
олег соскин
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский обвиняет западных союзников в своих политических и военных провалах, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube."Зеленский все время кричит: не дали, не помогли, не смогли, не дали оружия, не дали денег <…> То есть он перекладывает ответственность на других. Но это все он заварил эту кашу", — указал аналитик.По словам эксперта, глава киевского режима не может противостоять президенту России Владимиру Путину."Эти его причитания и крики, они бесполезны вот что важно уяснить всем", — резюмировал Соскин.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20241103/rossiya-1981728305.html
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"Причитания и крики". Стало известно, что устроил Зеленский
Соскин: Зеленский обвиняет Запад в своих провалах