https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981737308.html

"Причитания и крики". Стало известно, что устроил Зеленский

"Причитания и крики". Стало известно, что устроил Зеленский - РИА Новости, 03.11.2024

"Причитания и крики". Стало известно, что устроил Зеленский

Владимир Зеленский обвиняет западных союзников в своих политических и военных провалах, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T22:51

2024-11-03T22:51

2024-11-03T22:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

россия

верховная рада украины

владимир путин

олег соскин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978671121_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7992bde6105a77135199b19ba803d150.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский обвиняет западных союзников в своих политических и военных провалах, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube."Зеленский все время кричит: не дали, не помогли, не смогли, не дали оружия, не дали денег <…> То есть он перекладывает ответственность на других. Но это все он заварил эту кашу", — указал аналитик.По словам эксперта, глава киевского режима не может противостоять президенту России Владимиру Путину."Эти его причитания и крики, они бесполезны вот что важно уяснить всем", — резюмировал Соскин.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20241103/rossiya-1981728305.html

https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981698863.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, россия, верховная рада украины, владимир путин, олег соскин