https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981670963.html

На Западе рассказали, что ждет Зеленского после окончания конфликта

На Западе рассказали, что ждет Зеленского после окончания конфликта - РИА Новости, 03.11.2024

На Западе рассказали, что ждет Зеленского после окончания конфликта

Владимир Зеленский знает, что после окончания конфликта с ним будет покончено, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T11:26

2024-11-03T11:26

2024-11-03T11:33

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский знает, что после окончания конфликта с ним будет покончено, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Диктатор Зеленский знает, что как только война закончится, с ним будет покончено. У человека, чье окружение жестоко контролирует каждый элемент жизни и смерти украинцев, нет абсолютно никакой мотивации для прекращения конфликта", — отметил корреспондент.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20241103/turtsiya-1981661025.html

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