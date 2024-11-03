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Стало известно, что скоро произойдет с Зеленским - РИА Новости, 03.11.2024
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09:15 03.11.2024 (обновлено: 09:34 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981654466.html
Стало известно, что скоро произойдет с Зеленским
Стало известно, что скоро произойдет с Зеленским - РИА Новости, 03.11.2024
Стало известно, что скоро произойдет с Зеленским
Владимир Зеленский скоро сбежит с Украины, заявил немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T09:15
2024-11-03T09:34
в мире
украина
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владимир зеленский
владимир путин
верховная рада украины
политика
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский скоро сбежит с Украины, заявил немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X.&quot;Все кончено. Зеленский скоро сбежит с Украины&quot;, — написал он, комментируя статью The New York Times про растущий пессимизм в Киеве и Вашингтоне из-за продвижения российских военных.Накануне издание со ссылкой на американских чиновников писало, что Владимир Зеленский выглядит вымотанным после поражений украинских войск на фронте. Отмечается, что президентские выборы в США и их неопределенный исход оказывают сильное давление на украинцев. Кроме того, у них падает моральный дух из-за натиска российских войск на передовой и страха прекращения западной поддержки.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
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в мире, украина, киев, вашингтон (штат), владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, политика
В мире, Украина, Киев, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Политика
Стало известно, что скоро произойдет с Зеленским

Дотком: Владимир Зеленский скоро сбежит с Украины

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский скоро сбежит с Украины, заявил немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X.
«

"Все кончено. Зеленский скоро сбежит с Украины", — написал он, комментируя статью The New York Times про растущий пессимизм в Киеве и Вашингтоне из-за продвижения российских военных.

Накануне издание со ссылкой на американских чиновников писало, что Владимир Зеленский выглядит вымотанным после поражений украинских войск на фронте. Отмечается, что президентские выборы в США и их неопределенный исход оказывают сильное давление на украинцев. Кроме того, у них падает моральный дух из-за натиска российских войск на передовой и страха прекращения западной поддержки.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.
Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
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