https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981654466.html

Стало известно, что скоро произойдет с Зеленским

Стало известно, что скоро произойдет с Зеленским - РИА Новости, 03.11.2024

Стало известно, что скоро произойдет с Зеленским

Владимир Зеленский скоро сбежит с Украины, заявил немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T09:15

2024-11-03T09:15

2024-11-03T09:34

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский скоро сбежит с Украины, заявил немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X."Все кончено. Зеленский скоро сбежит с Украины", — написал он, комментируя статью The New York Times про растущий пессимизм в Киеве и Вашингтоне из-за продвижения российских военных.Накануне издание со ссылкой на американских чиновников писало, что Владимир Зеленский выглядит вымотанным после поражений украинских войск на фронте. Отмечается, что президентские выборы в США и их неопределенный исход оказывают сильное давление на украинцев. Кроме того, у них падает моральный дух из-за натиска российских войск на передовой и страха прекращения западной поддержки.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20241029/welt-1980751199.html

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в мире, украина, киев, вашингтон (штат), владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, политика