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"В течение месяца". В Киеве раскрыли, что США готовят Зеленскому - РИА Новости, 03.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:15 03.11.2024 (обновлено: 08:48 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981644981.html
"В течение месяца". В Киеве раскрыли, что США готовят Зеленскому
"В течение месяца". В Киеве раскрыли, что США готовят Зеленскому - РИА Новости, 03.11.2024
"В течение месяца". В Киеве раскрыли, что США готовят Зеленскому
США потребуют от Владимира Зеленского и его команды провести выборы на Украине, чтобы избавиться от уже ненужных вассалов, такое мнение выразил в своем... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T06:15
2024-11-03T08:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. США потребуют от Владимира Зеленского и его команды провести выборы на Украине, чтобы избавиться от уже ненужных вассалов, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене."Как американцы будут избавляться от надоевших и проворовавшихся дураков. &lt;...&gt; Им будет предложено пойти на выборы. &lt;...&gt; Если согласятся, то сегодняшние европейские и американские друзья из СМИ утопят их &lt;...&gt; в течение месяца", — заявил он.При этом, по мнению Дубинского, отказ от выборов всё равно не спасет Зеленского. В таком случае смена власти на Украине произойдет не на выборах, а внезапно, пока руководство киевским режимом находится в разъездах за границей, предположил депутат.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20241103/tramp-1981635261.html
https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981618972.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"В течение месяца". В Киеве раскрыли, что США готовят Зеленскому

Дубинский: США избавятся от Зеленского при помощи выборов

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. США потребуют от Владимира Зеленского и его команды провести выборы на Украине, чтобы избавиться от уже ненужных вассалов, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
"Как американцы будут избавляться от надоевших и проворовавшихся дураков. <...> Им будет предложено пойти на выборы. <...> Если согласятся, то сегодняшние европейские и американские друзья из СМИ утопят их <...> в течение месяца", — заявил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
"В чем смысл?" В США раскрыли, что устроят ВСУ при победе Трампа
03:28
При этом, по мнению Дубинского, отказ от выборов всё равно не спасет Зеленского. В таком случае смена власти на Украине произойдет не на выборах, а внезапно, пока руководство киевским режимом находится в разъездах за границей, предположил депутат.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.
Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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