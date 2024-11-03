https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981644981.html

"В течение месяца". В Киеве раскрыли, что США готовят Зеленскому

"В течение месяца". В Киеве раскрыли, что США готовят Зеленскому - РИА Новости, 03.11.2024

"В течение месяца". В Киеве раскрыли, что США готовят Зеленскому

США потребуют от Владимира Зеленского и его команды провести выборы на Украине, чтобы избавиться от уже ненужных вассалов, такое мнение выразил в своем... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T06:15

2024-11-03T06:15

2024-11-03T08:48

специальная военная операция на украине

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александр дубинский

верховная рада украины

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. США потребуют от Владимира Зеленского и его команды провести выборы на Украине, чтобы избавиться от уже ненужных вассалов, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене."Как американцы будут избавляться от надоевших и проворовавшихся дураков. <...> Им будет предложено пойти на выборы. <...> Если согласятся, то сегодняшние европейские и американские друзья из СМИ утопят их <...> в течение месяца", — заявил он.При этом, по мнению Дубинского, отказ от выборов всё равно не спасет Зеленского. В таком случае смена власти на Украине произойдет не на выборах, а внезапно, пока руководство киевским режимом находится в разъездах за границей, предположил депутат.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20241103/tramp-1981635261.html

https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981618972.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины