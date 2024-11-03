"Не сочувствия ради". В США напомнили Киеву о цели завода Rheinmetall
Экс-морпех Берлетик: Запад открывает оборонные заводы на Украине ради прибыли
© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall
© AP Photo / Martin Meissner
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Западные страны стремятся открывать заводы по производству вооружений на Украине не ради благотворительности или сочувствия киевскому режиму — это просто бизнес, которому нужна прибыль, выразил мнение бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала The New Atlas.
На прошлой неделе глава немецкого оборонного концерна Rheinmetal Армин Паппергер сообщил об открытии первого завода на Украине.
"Стратегически это имеет смысл только с точки зрения максимизации прибыли <...> Они это делают не ради благотворительности, будто бы кто-то им дает миллиарды долларов для этих целей, нет", — заявил морпех.
По его словам, этот завод не сможет в полной мере удовлетворить потребности киевского режима в боеприпасах, и даже открытие еще нескольких подобных заводов на Украине (их планирую построить четыре) не выведет производство на необходимые мощности.
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"Когда всё это построят, они (эти предприятия — Прим. ред.) будут найдены Россией и ликвидированы", — добавил эксперт.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя информацию о запуске военного завода Rheinmetall на Украине, заявил, что с нетерпением ждет праздничного российского салюта прямо на производстве.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.