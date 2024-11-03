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"Не сочувствия ради". В США напомнили Киеву о цели завода Rheinmetall - РИА Новости, 03.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:57 03.11.2024 (обновлено: 05:59 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/zavod-1981640413.html
"Не сочувствия ради". В США напомнили Киеву о цели завода Rheinmetall
"Не сочувствия ради". В США напомнили Киеву о цели завода Rheinmetall - РИА Новости, 03.11.2024
"Не сочувствия ради". В США напомнили Киеву о цели завода Rheinmetall
Западные страны стремятся открывать заводы по производству вооружений на Украине не ради благотворительности или сочувствия киевскому режиму — это просто... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T04:57
2024-11-03T05:59
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Западные страны стремятся открывать заводы по производству вооружений на Украине не ради благотворительности или сочувствия киевскому режиму — это просто бизнес, которому нужна прибыль, выразил мнение бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала The New Atlas.На прошлой неделе глава немецкого оборонного концерна Rheinmetal Армин Паппергер сообщил об открытии первого завода на Украине. "Стратегически это имеет смысл только с точки зрения максимизации прибыли &lt;...&gt; Они это делают не ради благотворительности, будто бы кто-то им дает миллиарды долларов для этих целей, нет", — заявил морпех.По его словам, этот завод не сможет в полной мере удовлетворить потребности киевского режима в боеприпасах, и даже открытие еще нескольких подобных заводов на Украине (их планирую построить четыре) не выведет производство на необходимые мощности. &quot;Когда всё это построят, они (эти предприятия — Прим. ред.) будут найдены Россией и ликвидированы&quot;, — добавил эксперт.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя информацию о запуске военного завода Rheinmetall на Украине, заявил, что с нетерпением ждет праздничного российского салюта прямо на производстве.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20241103/tramp-1981635261.html
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в мире, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО
"Не сочувствия ради". В США напомнили Киеву о цели завода Rheinmetall

Экс-морпех Берлетик: Запад открывает оборонные заводы на Украине ради прибыли

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Martin Meissner
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Западные страны стремятся открывать заводы по производству вооружений на Украине не ради благотворительности или сочувствия киевскому режиму — это просто бизнес, которому нужна прибыль, выразил мнение бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала The New Atlas.
На прошлой неделе глава немецкого оборонного концерна Rheinmetal Армин Паппергер сообщил об открытии первого завода на Украине.
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"Стратегически это имеет смысл только с точки зрения максимизации прибыли <...> Они это делают не ради благотворительности, будто бы кто-то им дает миллиарды долларов для этих целей, нет", — заявил морпех.
По его словам, этот завод не сможет в полной мере удовлетворить потребности киевского режима в боеприпасах, и даже открытие еще нескольких подобных заводов на Украине (их планирую построить четыре) не выведет производство на необходимые мощности.
«

"Когда всё это построят, они (эти предприятия — Прим. ред.) будут найдены Россией и ликвидированы", — добавил эксперт.

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя информацию о запуске военного завода Rheinmetall на Украине, заявил, что с нетерпением ждет праздничного российского салюта прямо на производстве.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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