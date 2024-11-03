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Мэр Нью-Йорка призвал экономить воду из-за засухи - РИА Новости, 03.11.2024
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04:49 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/zasukha-1981642050.html
Мэр Нью-Йорка призвал экономить воду из-за засухи
Мэр Нью-Йорка призвал экономить воду из-за засухи - РИА Новости, 03.11.2024
Мэр Нью-Йорка призвал экономить воду из-за засухи
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей и правительственные учреждения экономить воду на фоне крайне скудных осадков в октябре, который стал одним из самых... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T04:49
2024-11-03T04:49
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей и правительственные учреждения экономить воду на фоне крайне скудных осадков в октябре, который стал одним из самых засушливых месяцев в истории города. "Октябрь был одним из самых засушливых месяцев в письменной истории... Я призываю все свои агентства создать собственные планы по сбережению воды и начать внедрять их. Но нам нужна и ваша помощь, жители Нью-Йорка", - заявил мэр в своем видеообращении, опубликованном в соцсети X. Как отмечает местное отделение телеканала NBC News, октябрь стал одним из самых засушливых месяцев в истории города - только 29 октября, впервые за весь месяц, количество осадков поддавалось измерению и составляло всего около 0,01 дюйма или 25 миллиметров.
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в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
Мэр Нью-Йорка призвал экономить воду из-за засухи

Мэр Нью-Йорка Адамс призвал экономить воду из-за засушливого октября

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на вечерний Манхэттен
Вид на вечерний Манхэттен - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей и правительственные учреждения экономить воду на фоне крайне скудных осадков в октябре, который стал одним из самых засушливых месяцев в истории города.
"Октябрь был одним из самых засушливых месяцев в письменной истории... Я призываю все свои агентства создать собственные планы по сбережению воды и начать внедрять их. Но нам нужна и ваша помощь, жители Нью-Йорка", - заявил мэр в своем видеообращении, опубликованном в соцсети X.
Как отмечает местное отделение телеканала NBC News, октябрь стал одним из самых засушливых месяцев в истории города - только 29 октября, впервые за весь месяц, количество осадков поддавалось измерению и составляло всего около 0,01 дюйма или 25 миллиметров.
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