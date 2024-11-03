https://ria.ru/20241103/zaporozhe-1981740116.html
В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 03.11.2024
В Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T23:41
2024-11-03T23:41
2024-11-03T23:41
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал". "Взрывы звучат в Запорожье ", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241103/trevoga-1981739390.html
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запорожье, запорожская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Запорожье прогремели взрывы
"24 канал": в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы