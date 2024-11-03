https://ria.ru/20241103/zaderzhanie-1981729929.html

В Молдавии задержали еще одну женщину, подозреваемую в подкупе избирателей

В Молдавии задержали еще одну женщину, подозреваемую в подкупе избирателей - РИА Новости, 03.11.2024

В Молдавии задержали еще одну женщину, подозреваемую в подкупе избирателей

Полиция Молдавии задержала женщину из района Унгены, которая якобы вербовала своих односельчан, чтобы они на выборах президента голосовали за одного из... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T21:13

2024-11-03T21:13

2024-11-03T22:58

в мире

молдавия

россия

гагаузия

майя санду

промсвязьбанк

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941699423_0:201:2678:1707_1920x0_80_0_0_882e27b34bc42b8dfb824d5e4cf6b4f8.jpg

КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии задержала женщину из района Унгены, которая якобы вербовала своих односельчан, чтобы они на выборах президента голосовали за одного из кандидатов в обмен на деньги. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после первого тура выборов президент Майя Санду заявила, что правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек. Ранее в воскресенье полиция сообщила о задержании женщины в районе Дроки, которая якобы покупала голоса избирателей. "Сотрудники полиции района Унгены провели обыски по уголовному делу о коррупции на выборах, в рамках которого фигурантом дела стала 40-летняя женщина, члены преступной организации "Шор" назначили ее лидером в своем населенном пункте, она несла ответственность за подкуп избирателей в селе с целью побудить их голосовать против кандидата на выборах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. Женщина была задержана, поскольку следствие подозревает, что она завербовала нескольких местных жителей, которые получали вознаграждение деньгами и другими материальными благами, чтобы голосовать против определенного кандидата на выборах. В ходе обысков в доме и в автомобиле задержанной были обнаружены и изъяты проекты документов, предметы с партийной символикой, деньги и другие доказательства. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/narusheniya-1981727263.html

https://ria.ru/20241101/moldavija-1981339877.html

молдавия

россия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, промсвязьбанк, выборы в молдавии — 2024