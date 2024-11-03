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В Молдавии задержали еще одну женщину, подозреваемую в подкупе избирателей - РИА Новости, 03.11.2024
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21:13 03.11.2024 (обновлено: 22:58 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/zaderzhanie-1981729929.html
В Молдавии задержали еще одну женщину, подозреваемую в подкупе избирателей
В Молдавии задержали еще одну женщину, подозреваемую в подкупе избирателей - РИА Новости, 03.11.2024
В Молдавии задержали еще одну женщину, подозреваемую в подкупе избирателей
Полиция Молдавии задержала женщину из района Унгены, которая якобы вербовала своих односельчан, чтобы они на выборах президента голосовали за одного из... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T21:13
2024-11-03T22:58
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии задержала женщину из района Унгены, которая якобы вербовала своих односельчан, чтобы они на выборах президента голосовали за одного из кандидатов в обмен на деньги. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после первого тура выборов президент Майя Санду заявила, что правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек. Ранее в воскресенье полиция сообщила о задержании женщины в районе Дроки, которая якобы покупала голоса избирателей. "Сотрудники полиции района Унгены провели обыски по уголовному делу о коррупции на выборах, в рамках которого фигурантом дела стала 40-летняя женщина, члены преступной организации "Шор" назначили ее лидером в своем населенном пункте, она несла ответственность за подкуп избирателей в селе с целью побудить их голосовать против кандидата на выборах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. Женщина была задержана, поскольку следствие подозревает, что она завербовала нескольких местных жителей, которые получали вознаграждение деньгами и другими материальными благами, чтобы голосовать против определенного кандидата на выборах. В ходе обысков в доме и в автомобиле задержанной были обнаружены и изъяты проекты документов, предметы с партийной символикой, деньги и другие доказательства. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://ria.ru/20241103/narusheniya-1981727263.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, промсвязьбанк, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Промсвязьбанк, Выборы в Молдавии — 2024
В Молдавии задержали еще одну женщину, подозреваемую в подкупе избирателей

В Молдавии задержали женщину, которая предлагала односельчанам деньги за голоса

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Кишиневе
Сотрудники полиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Сотрудники полиции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии задержала женщину из района Унгены, которая якобы вербовала своих односельчан, чтобы они на выборах президента голосовали за одного из кандидатов в обмен на деньги.
Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после первого тура выборов президент Майя Санду заявила, что правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек. Ранее в воскресенье полиция сообщила о задержании женщины в районе Дроки, которая якобы покупала голоса избирателей.
Логотип ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Полиция в Молдавии выявила более 190 нарушений на избирательных участках
Вчера, 20:33
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"Сотрудники полиции района Унгены провели обыски по уголовному делу о коррупции на выборах, в рамках которого фигурантом дела стала 40-летняя женщина, члены преступной организации "Шор" назначили ее лидером в своем населенном пункте, она несла ответственность за подкуп избирателей в селе с целью побудить их голосовать против кандидата на выборах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
Женщина была задержана, поскольку следствие подозревает, что она завербовала нескольких местных жителей, которые получали вознаграждение деньгами и другими материальными благами, чтобы голосовать против определенного кандидата на выборах. В ходе обысков в доме и в автомобиле задержанной были обнаружены и изъяты проекты документов, предметы с партийной символикой, деньги и другие доказательства.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
В 13 молдавских районах проходят обыски по делу о коррупции на выборах
1 ноября, 13:39
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуПромсвязьбанкВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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