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Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 03.11.2024
Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, Украина потеряла более 520 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T12:07
2024-11-03T12:07
2024-11-03T12:11
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, Украина потеряла более 520 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 23-й, 28-й, 33-й, 54-й, 67-й, 72-й механизированных, 3-й танковой, 46-й, 81-й аэромобильных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Константиновка, Дальнее, Часов Яр, Ильинка, Берестки, Курахово, Северск и Дроновка Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 520 военнослужащих, 12 автомобилей, бронетранспортер М113 и два 105-миллиметровых орудия М119 производства США, две 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и два склада боеприпасов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника
ВСУ за сутки потеряли до 250 военных в зоне ответственности группировки "Юг"