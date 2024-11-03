https://ria.ru/20241103/yug-1981675598.html

Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 03.11.2024

Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, Украина потеряла более 520 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T12:07

2024-11-03T12:07

2024-11-03T12:11

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, Украина потеряла более 520 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 23-й, 28-й, 33-й, 54-й, 67-й, 72-й механизированных, 3-й танковой, 46-й, 81-й аэромобильных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Константиновка, Дальнее, Часов Яр, Ильинка, Берестки, Курахово, Северск и Дроновка Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 520 военнослужащих, 12 автомобилей, бронетранспортер М113 и два 105-миллиметровых орудия М119 производства США, две 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20241103/ukraina-1981658301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность