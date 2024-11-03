https://ria.ru/20241103/yazyk-1981691034.html

Путин проведет заседание по поддержке русского языка

Путин проведет заседание по поддержке русского языка - РИА Новости, 03.11.2024

Путин проведет заседание по поддержке русского языка

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по поддержке русского языка и языков народов России, откроет ряд новых... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T14:41

2024-11-03T14:41

2024-11-03T15:21

россия

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по поддержке русского языка и языков народов России, откроет ряд новых инфраструктурных проектов и примет участие в церемонии вручения верительных грамот, которая традиционно проходит в Кремле, об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин"."Также на неделе - совет по поддержке русского языка и языков народов России. Еще в президентском плане открытие ряда новых инфраструктурных проектов, церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств", - говорится в программе, отрывок которой выложен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.В День народного единства 4 ноября Путин по традиции возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому и посетит выставку-форум "Православная Русь". Отмечается, что в церемонии примут участие представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций.Также на следующей неделе состоится пленарное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай", на котором президент выступит с речью.

https://ria.ru/20241031/medvedev-1981238569.html

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россия, владимир путин, павел зарубин