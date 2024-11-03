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Путин проведет заседание по поддержке русского языка - РИА Новости, 03.11.2024
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14:41 03.11.2024 (обновлено: 15:21 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/yazyk-1981691034.html
Путин проведет заседание по поддержке русского языка
Путин проведет заседание по поддержке русского языка - РИА Новости, 03.11.2024
Путин проведет заседание по поддержке русского языка
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по поддержке русского языка и языков народов России, откроет ряд новых... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T14:41
2024-11-03T15:21
россия
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по поддержке русского языка и языков народов России, откроет ряд новых инфраструктурных проектов и примет участие в церемонии вручения верительных грамот, которая традиционно проходит в Кремле, об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин"."Также на неделе - совет по поддержке русского языка и языков народов России. Еще в президентском плане открытие ряда новых инфраструктурных проектов, церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств", - говорится в программе, отрывок которой выложен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.В День народного единства 4 ноября Путин по традиции возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому и посетит выставку-форум "Православная Русь". Отмечается, что в церемонии примут участие представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций.Также на следующей неделе состоится пленарное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай", на котором президент выступит с речью.
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россия, владимир путин, павел зарубин
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин проведет заседание по поддержке русского языка

Путин проведет заседание совета по поддержке языков народов России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по поддержке русского языка и языков народов России, откроет ряд новых инфраструктурных проектов и примет участие в церемонии вручения верительных грамот, которая традиционно проходит в Кремле, об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Также на неделе - совет по поддержке русского языка и языков народов России. Еще в президентском плане открытие ряда новых инфраструктурных проектов, церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств", - говорится в программе, отрывок которой выложен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
В День народного единства 4 ноября Путин по традиции возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому и посетит выставку-форум "Православная Русь". Отмечается, что в церемонии примут участие представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций.
Также на следующей неделе состоится пленарное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай", на котором президент выступит с речью.
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