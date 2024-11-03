Рейтинг@Mail.ru
Явка во втором туре выборов в Молдавии за рубежом установила рекорд - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/yavka-1981730633.html
Явка во втором туре выборов в Молдавии за рубежом установила рекорд
Явка во втором туре выборов в Молдавии за рубежом установила рекорд - РИА Новости, 03.11.2024
Явка во втором туре выборов в Молдавии за рубежом установила рекорд
Во втором туре выборов президента Молдавии по состоянию на 20.00 (21.00 по мск) проголосовали чуть более 300 тысяч представителей диаспоры за рубежом, это... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T21:20
2024-11-03T21:20
в мире
молдавия
россия
гагаузия
майя санду
выборы в молдавии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981677605_108:437:2971:2048_1920x0_80_0_0_8e269dac3d6fba3726acc8691d39308a.jpg
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Во втором туре выборов президента Молдавии по состоянию на 20.00 (21.00 по мск) проголосовали чуть более 300 тысяч представителей диаспоры за рубежом, это абсолютный рекорд, сообщает молдавский МИД. В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). Явка во втором туре выборов президента Молдавии по состоянию на 21.00 мск превысила 53%, проголосовали более 1,6 миллиона граждан. В первом туре, состоявшемся 20 октября, итоговая явка составила 51,67% и тогда же проголосовали 240 548 представителей диаспоры. "Во втором туре президентских выборов проголосовали более 300 тысяч молдаван из-за границы, установив абсолютный рекорд", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://ria.ru/20241103/minirovanie-1981729130.html
https://ria.ru/20241103/narusheniya-1981727263.html
молдавия
россия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981677605_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_772408bb624cbe55bab7c6cb8fecc75e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
Явка во втором туре выборов в Молдавии за рубежом установила рекорд

Более 300 тысяч молдаван проголосовали за рубежом во втором туре выборов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди у посольства Молдавии в Москве для голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии
Люди стоят в очереди у посольства Молдавии в Москве для голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Люди стоят в очереди у посольства Молдавии в Москве для голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Во втором туре выборов президента Молдавии по состоянию на 20.00 (21.00 по мск) проголосовали чуть более 300 тысяч представителей диаспоры за рубежом, это абсолютный рекорд, сообщает молдавский МИД.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). Явка во втором туре выборов президента Молдавии по состоянию на 21.00 мск превысила 53%, проголосовали более 1,6 миллиона граждан. В первом туре, состоявшемся 20 октября, итоговая явка составила 51,67% и тогда же проголосовали 240 548 представителей диаспоры.
Люди стоят в очереди на избирательный участок в поселке Варница во время второго тура на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Приднестровье эвакуировали урны с бюллетенями из-за угрозы минирования
Вчера, 21:05
"Во втором туре президентских выборов проголосовали более 300 тысяч молдаван из-за границы, установив абсолютный рекорд", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
Логотип ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Полиция в Молдавии выявила более 190 нарушений на избирательных участках
Вчера, 20:33
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуВыборы в Молдавии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала