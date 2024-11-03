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Явка во втором туре выборов в Молдавии за рубежом установила рекорд

Явка во втором туре выборов в Молдавии за рубежом установила рекорд - РИА Новости, 03.11.2024

Явка во втором туре выборов в Молдавии за рубежом установила рекорд

Во втором туре выборов президента Молдавии по состоянию на 20.00 (21.00 по мск) проголосовали чуть более 300 тысяч представителей диаспоры за рубежом, это... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T21:20

2024-11-03T21:20

2024-11-03T21:20

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Во втором туре выборов президента Молдавии по состоянию на 20.00 (21.00 по мск) проголосовали чуть более 300 тысяч представителей диаспоры за рубежом, это абсолютный рекорд, сообщает молдавский МИД. В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). Явка во втором туре выборов президента Молдавии по состоянию на 21.00 мск превысила 53%, проголосовали более 1,6 миллиона граждан. В первом туре, состоявшемся 20 октября, итоговая явка составила 51,67% и тогда же проголосовали 240 548 представителей диаспоры. "Во втором туре президентских выборов проголосовали более 300 тысяч молдаван из-за границы, установив абсолютный рекорд", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/minirovanie-1981729130.html

https://ria.ru/20241103/narusheniya-1981727263.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, выборы в молдавии — 2024