Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах президента Молдавии превысила 52 процента - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 03.11.2024 (обновлено: 20:08 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/yavka-1981724954.html
Явка на выборах президента Молдавии превысила 52 процента
Явка на выборах президента Молдавии превысила 52 процента - РИА Новости, 03.11.2024
Явка на выборах президента Молдавии превысила 52 процента
Явка на выборах президента Молдавии к 19.00 (20.00 по мск) превысила 52%, сообщается на сайте Центризбиркома. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T20:06
2024-11-03T20:08
политика
молдавия
выборы в молдавии — 2024
майя санду
россия
гагаузия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979061945_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_137726413ffb7bd20a7d85861cc818a4.jpg
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии к 19.00 (20.00 по мск) превысила 52%, сообщается на сайте Центризбиркома.В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск).По данным ЦИК, явка на выборах президента Молдавии к 19.00 (20.00 по мск) составила 52,2%, проголосовало более 1,6 миллиона граждан. В первом туре, состоявшемся 20 октября, на то же время в голосовании приняли участие более 48,5% избирателей.Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://ria.ru/20241103/yavka-1981723616.html
https://ria.ru/20241103/moldavija-1981715825.html
молдавия
россия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979061945_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_a1f592c56c6071e694361b60af223a82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, молдавия, выборы в молдавии — 2024, майя санду, россия, гагаузия, в мире
Политика, Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024, Майя Санду, Россия, Гагаузия, В мире
Явка на выборах президента Молдавии превысила 52 процента

ЦИК: явка на выборах президента Молдавии к 19:00 превысила 52 процента

© AP Photo / Vadim GhirdaЛюди голосуют на избирательном участке на выборах президента Молдавии
Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента Молдавии
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии к 19.00 (20.00 по мск) превысила 52%, сообщается на сайте Центризбиркома.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск).
Голосование на избирательном участке во время второго тура выборов президента Молдовы - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Явка на выборы в Молдавии во втором туре превысила итоговую в первом
Вчера, 19:51
По данным ЦИК, явка на выборах президента Молдавии к 19.00 (20.00 по мск) составила 52,2%, проголосовало более 1,6 миллиона граждан. В первом туре, состоявшемся 20 октября, на то же время в голосовании приняли участие более 48,5% избирателей.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
Сотрудники полиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Молдавии задержали женщину, которая пыталась подкупить избирателей
Вчера, 18:27
 
ПолитикаМолдавияВыборы в Молдавии — 2024Майя СандуРоссияГагаузияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала