Явка на выборах президента Молдавии превысила 52 процента
ЦИК: явка на выборах президента Молдавии к 19:00 превысила 52 процента
© AP Photo / Vadim GhirdaЛюди голосуют на избирательном участке на выборах президента Молдавии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента Молдавии
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии к 19.00 (20.00 по мск) превысила 52%, сообщается на сайте Центризбиркома.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск).
По данным ЦИК, явка на выборах президента Молдавии к 19.00 (20.00 по мск) составила 52,2%, проголосовало более 1,6 миллиона граждан. В первом туре, состоявшемся 20 октября, на то же время в голосовании приняли участие более 48,5% избирателей.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.