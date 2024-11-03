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Явка на выборы в Молдавии во втором туре превысила итоговую в первом - РИА Новости, 03.11.2024
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19:51 03.11.2024 (обновлено: 22:17 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/yavka-1981723616.html
Явка на выборы в Молдавии во втором туре превысила итоговую в первом
Явка на выборы в Молдавии во втором туре превысила итоговую в первом - РИА Новости, 03.11.2024
Явка на выборы в Молдавии во втором туре превысила итоговую в первом
Явка во втором туре выборов президента Молдавии превысила итоговую явку в первом туре, сообщили на сайте Центризбиркома. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T19:51
2024-11-03T22:17
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Явка во втором туре выборов президента Молдавии превысила итоговую явку в первом туре, сообщили на сайте Центризбиркома.К закрытию участков в 21:00 (22:00 мск) показатель составил 54,07%, проголосовало около 1,7 миллиона граждан. В первом туре, состоявшемся 20 октября, итоговая явка составила 51,67%.В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года.Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.При этом ЦИК республики зарегистрировал уже 103 нарушения на президентских выборах, таких как фотографирование, повреждение или вынос с участков бюллетеней, запрещенная предвыборная агитация, несанкционированная предвыборная демонстрация и незаконный подвоз избирателей.
https://ria.ru/20241103/pmr-1981721284.html
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выборы в молдавии — 2024, в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду
Выборы в Молдавии — 2024, В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду
Явка на выборы в Молдавии во втором туре превысила итоговую в первом

В Молдавии явка на выборы президента во втором туре превысила итоговую в первом

© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование на избирательном участке во время второго тура выборов президента Молдовы
Голосование на избирательном участке во время второго тура выборов президента Молдовы - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Голосование на избирательном участке во время второго тура выборов президента Молдовы
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КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Явка во втором туре выборов президента Молдавии превысила итоговую явку в первом туре, сообщили на сайте Центризбиркома.
К закрытию участков в 21:00 (22:00 мск) показатель составил 54,07%, проголосовало около 1,7 миллиона граждан. В первом туре, состоявшемся 20 октября, итоговая явка составила 51,67%.
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В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года.
Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.
Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.
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Вчера, 08:00
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.
При этом ЦИК республики зарегистрировал уже 103 нарушения на президентских выборах, таких как фотографирование, повреждение или вынос с участков бюллетеней, запрещенная предвыборная агитация, несанкционированная предвыборная демонстрация и незаконный подвоз избирателей.
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