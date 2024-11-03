https://ria.ru/20241103/yavka-1981719509.html

Явка на выборах в Молдавии достигла 50 процентов

Явка на выборах в Молдавии достигла 50 процентов - РИА Новости, 03.11.2024

Явка на выборах в Молдавии достигла 50 процентов

Явка на выборах президента Молдавии к 17:58 (18:58 мск) достигла 50%, сообщили на сайте Центризбиркома. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T19:05

2024-11-03T19:05

2024-11-03T19:43

в мире

молдавия

россия

гагаузия

майя санду

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981660527_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_2f31dc8b0169c1aa1c12a4b943729e3e.jpg

КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии к 17:58 (18:58 мск) достигла 50%, сообщили на сайте Центризбиркома. Проголосовало более 1,5 миллиона граждан. В первом туре, состоявшемся 20 октября, порог в 50% избирателей был достигнут к 19:40 (20:40 мск). В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 мск).Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.При этом ЦИК республики зарегистрировал уже 103 нарушения на президентских выборах, таких как фотографирование, повреждение или вынос с участков бюллетеней, запрещенная предвыборная агитация, несанкционированная предвыборная демонстрация и незаконный подвоз избирателей.

https://ria.ru/20241103/moldavija-1981715825.html

https://ria.ru/20241103/gutsul-1981710422.html

молдавия

россия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, выборы в молдавии — 2024