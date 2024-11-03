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Явка на выборах в Молдавии достигла 50 процентов - РИА Новости, 03.11.2024
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19:05 03.11.2024 (обновлено: 19:43 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/yavka-1981719509.html
Явка на выборах в Молдавии достигла 50 процентов
Явка на выборах в Молдавии достигла 50 процентов - РИА Новости, 03.11.2024
Явка на выборах в Молдавии достигла 50 процентов
Явка на выборах президента Молдавии к 17:58 (18:58 мск) достигла 50%, сообщили на сайте Центризбиркома. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T19:05
2024-11-03T19:43
в мире
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гагаузия
майя санду
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии к 17:58 (18:58 мск) достигла 50%, сообщили на сайте Центризбиркома. Проголосовало более 1,5 миллиона граждан. В первом туре, состоявшемся 20 октября, порог в 50% избирателей был достигнут к 19:40 (20:40 мск). В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 мск).Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.При этом ЦИК республики зарегистрировал уже 103 нарушения на президентских выборах, таких как фотографирование, повреждение или вынос с участков бюллетеней, запрещенная предвыборная агитация, несанкционированная предвыборная демонстрация и незаконный подвоз избирателей.
https://ria.ru/20241103/moldavija-1981715825.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
Явка на выборах в Молдавии достигла 50 процентов

Явка на выборах президента Молдавии к 18:58 достигла 50 процентов

© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование на избирательном участке во время второго тура выборов президента Молдовы
Голосование на избирательном участке во время второго тура выборов президента Молдовы - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Голосование на избирательном участке во время второго тура выборов президента Молдовы
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КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии к 17:58 (18:58 мск) достигла 50%, сообщили на сайте Центризбиркома.
Проголосовало более 1,5 миллиона граждан. В первом туре, состоявшемся 20 октября, порог в 50% избирателей был достигнут к 19:40 (20:40 мск).
Сотрудники полиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Молдавии задержали женщину, которая пыталась подкупить избирателей
Вчера, 18:27
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 мск).
Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.
При этом ЦИК республики зарегистрировал уже 103 нарушения на президентских выборах, таких как фотографирование, повреждение или вынос с участков бюллетеней, запрещенная предвыборная агитация, несанкционированная предвыборная демонстрация и незаконный подвоз избирателей.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Гуцул обвинила власти Молдавии в дискриминации избирателей в России
Вчера, 17:16
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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