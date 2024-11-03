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Явка во втором туре выборов президента Молдавии достигла 43 процентов

Явка во втором туре выборов президента Молдавии достигла 43 процентов - РИА Новости, 03.11.2024

Явка во втором туре выборов президента Молдавии достигла 43 процентов

Явка на выборах президента Молдавии к 16:00 (17:00 мск) достигла 43,01%, сообщается на сайте Центризбиркома. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T17:03

2024-11-03T17:03

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КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии к 16:00 (17:00 мск) достигла 43,01%, сообщается на сайте Центризбиркома.Уточняется, что проголосовали уже более 1,28 миллиона человек. В первом туре, состоявшемся 20 октября, к этому времени в выборах приняли участие более 39% избирателей.В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 мск).Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.При этом молдавская общественная организация Promo-LEX получила уже 141 сообщение о происшествиях на выборах. Речь идет о технических проблемах при регистрации избирателей, повреждении и взломе урн или отсутствии пломб на них, нарушении тайны голосования, прерывании видеосъемки избирательных действий и других.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, выборы в молдавии — 2024, в мире, майя санду, россия, гагаузия