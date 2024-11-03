Рейтинг@Mail.ru
Явка во втором туре выборов в Молдавии достигла почти 30 процентов - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 03.11.2024 (обновлено: 14:49 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/yavka-1981686986.html
Явка во втором туре выборов в Молдавии достигла почти 30 процентов
Явка во втором туре выборов в Молдавии достигла почти 30 процентов - РИА Новости, 03.11.2024
Явка во втором туре выборов в Молдавии достигла почти 30 процентов
Явка на выборах президента Молдавии к 13:00 (14:00 мск) достигла почти 30%, сообщили на сайте Центризбиркома. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T14:08
2024-11-03T14:49
выборы в молдавии — 2024
молдавия
в мире
россия
гагаузия
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981687509_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07104fcca5c1f01bc1c917a511cec4d8.jpg
КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии к 13:00 (14:00 мск) достигла почти 30%, сообщили на сайте Центризбиркома. Явка на голосовании составила 29,66%, проголосовали почти 850 тысяч избирателей. К этому моменту в первом туре приняли участие более 25% избирателей (около 717 тысяч человек).В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 мск).Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.При этом молдавская общественная организация Promo-LEX получила уже 141 сообщение о происшествиях на президентских выборах, таких как технические проблемы при регистрации избирателей, повреждение и взлом урн или отсутствие пломб на них, нарушение тайны голосования, прерывание видеосъемки избирательных действий и другие.
https://ria.ru/20241103/moldavija-1981668138.html
https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html
молдавия
россия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981687509_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aaccbe511bda6379b8f66c0f29b53439.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выборы в молдавии — 2024, молдавия, в мире, россия, гагаузия, майя санду
Выборы в Молдавии — 2024, Молдавия, В мире, Россия, Гагаузия, Майя Санду
Явка во втором туре выборов в Молдавии достигла почти 30 процентов

ЦИК: явка во втором туре выборов в Молдавии к 13:00 достигла почти 30 процентов

© Getty Images / AnadoluГолосование на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Голосование на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Getty Images / Anadolu
Голосование на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии к 13:00 (14:00 мск) достигла почти 30%, сообщили на сайте Центризбиркома.
Явка на голосовании составила 29,66%, проголосовали почти 850 тысяч избирателей. К этому моменту в первом туре приняли участие более 25% избирателей (около 717 тысяч человек).
Голосование во втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Молдавии зафиксировали 141 происшествие на президентских выборах
Вчера, 11:08
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 мск).
Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.
При этом молдавская общественная организация Promo-LEX получила уже 141 сообщение о происшествиях на президентских выборах, таких как технические проблемы при регистрации избирателей, повреждение и взлом урн или отсутствие пломб на них, нарушение тайны голосования, прерывание видеосъемки избирательных действий и другие.
Наблюдательная комиссия на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
"Отбирают бюллетени у онкобольных": что происходит на выборах в Молдавии
20 октября, 09:30
 
Выборы в Молдавии — 2024МолдавияВ миреРоссияГагаузияМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала