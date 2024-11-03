https://ria.ru/20241103/vzryvy-1981707310.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 03.11.2024

В Харькове прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Харькове, возможно, за чертой города, сообщает украинское издание "Новости.Live". РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T16:42

2024-11-03T16:42

2024-11-03T16:42

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харькове, возможно, за чертой города, сообщает украинское издание "Новости.Live". "В Харькове были слышны взрывы, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

россия

харьковская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины