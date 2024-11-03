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В Сумах прогремел еще один взрыв

В Сумах прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 03.11.2024

В Сумах прогремел еще один взрыв

Взрыв снова прогремел в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T22:49

2024-11-03T22:49

2024-11-03T22:49

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

страна.ua

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Взрыв снова прогремел в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее вечером в воскресенье украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Сумах на фоне тревоги. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 22:30 мск воздушная тревога звучит в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. "Новый взрыв в Сумах", - говорится в Telegram-канале "Страны.ua". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, харьковская область, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины