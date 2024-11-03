В Сумах прогремел еще один взрыв
"Страна.ua": в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
© iStock.com / Ioanna_alexaФонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина
© iStock.com / Ioanna_alexa
Фонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Взрыв снова прогремел в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее вечером в воскресенье украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Сумах на фоне тревоги. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 22:30 мск воздушная тревога звучит в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.
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"Новый взрыв в Сумах", - говорится в Telegram-канале "Страны.ua".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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