https://ria.ru/20241103/vybory-1981631913.html

СМИ рассказали о подготовке США к зарубежному вмешательству после выборов

СМИ рассказали о подготовке США к зарубежному вмешательству после выборов - РИА Новости, 03.11.2024

СМИ рассказали о подготовке США к зарубежному вмешательству после выборов

США опасаются попыток зарубежных государств дестабилизировать ситуацию в стране в переходный период между днем выборов 5 ноября и инаугурацией следующего... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T00:48

2024-11-03T00:48

2024-11-03T04:02

в мире

россия

вашингтон (штат)

сергей лавров

дмитрий песков

сша

министерство обороны сша

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. США опасаются попыток зарубежных государств дестабилизировать ситуацию в стране в переходный период между днем выборов 5 ноября и инаугурацией следующего президента 20 января 2025 года, в том числе и якобы со стороны России, которая неоднократно опровергала подобные обвинения со стороны Вашингтона, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Ранее посольство России в Вашингтоне на фоне приближающихся выборов президента США заявило, что у Америки стало недоброй традицией перед голосованием обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела. "Администрация Байдена находится в состоянии повышенной готовности к иностранным попыткам угрожать США или дестабилизировать страну в переходный период... В Пентагоне сконцентрированы на потенциальных угрозах в период после выборов из ряда стран, включая Иран, КНДР, Россию и Китай", - утверждает издание со ссылкой на официальных лиц. По словам высокопоставленного американского военного, которые приводит издание, Пентагон готовится к "ряду сценариев", которые могут произойти в это время. По словам другого представителя ВС США, которого также цитирует издание, нынешний переходный период рассматривается как особенно сопряженный с риском на фоне нестабильной ситуации в мире. Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.

https://ria.ru/20241102/medvedev-1981508566.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

россия

вашингтон (штат)

сша

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в мире, россия, вашингтон (штат), сергей лавров, дмитрий песков, сша, министерство обороны сша