https://ria.ru/20241103/vsu-1981665489.html
ВСУ активизировали группы кочующих минометов в Донбассе, сообщила разведка
ВСУ активизировали группы кочующих минометов в Донбассе, сообщила разведка - РИА Новости, 03.11.2024
ВСУ активизировали группы кочующих минометов в Донбассе, сообщила разведка
ВСУ активизировали группы кочующих минометов в районе Торского выступа на краснолиманском участке фронта в Донбассе, чтобы остановить продвижение российских сил РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T10:37
2024-11-03T10:37
2024-11-03T11:41
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ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. ВСУ активизировали группы кочующих минометов в районе Торского выступа на краснолиманском участке фронта в Донбассе, чтобы остановить продвижение российских сил на данном участке фронта, рассказал РИА Новости начальник разведки гаубичного артдивизиона 25-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Артист". "У нас Торский выступ краснолиманское направление, идем вперед. На нашем участке фронта очень часто появляются кочующие минометы. Для нас, для разведки приоритет очень большой их обнаружить. Они работают буквально 5-10 минут, за 5-10 минут мы должны передать координаты, расчет должен навестись и выстрелить. Ну это все должно быть очень быстро, слаженно, ребята стараются и у них получается", - рассказал разведчик. По словам командира взвода с позывным "Демьян", на данный момент такие "блуждающие минометы" являются одной из приоритетных целей для артиллеристов, работающих на данном участке фронта. "В основном поражаем пикапы, на которых они передвигаются, минометы легкие 82 миллиметра – "блуждающий миномет", они отработали, уехали на другую точку и расчетам удавалось оперативно отработать эти цели и поразить", - рассказал "Демьян". Он уточнил, что данные минометные группы пытаются нанести максимальный урон и призваны замедлить продвижение сил РФ в районе Торского выступа. "Их поймать сложно, а поражение они наносят серьезное, возможно, где-то наступление на некоторых участках замедляется, поэтому все в наших руках, от нашей слаженной работы все зависит. Поражаем эти цели", - пояснил "Демьян".
https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955912336.html
https://ria.ru/20241101/gaubitsa-1981304623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981672499_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0714d881641f160a97d702fbceac141c.jpg
ВСУ активизировали группы кочующих минометов в районе Торского выступа
ВСУ активизировали группы кочующих минометов в районе Торского выступа на Краснолиманском участке фронта в Донбассе, чтобы остановить продвижение сил российской группировки войск "Запад". Минометным группам противника противостоят артиллеристы 25-ой общевойсковой армии.
2024-11-03T10:37
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безопасность, донбасс, россия, вооруженные силы украины
Безопасность, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ активизировали группы кочующих минометов в Донбассе, сообщила разведка
ВСУ кочующими минометами пытаются замедлить движение ВС России в Донбассе
ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. ВСУ активизировали группы кочующих минометов в районе Торского выступа на краснолиманском участке фронта в Донбассе, чтобы остановить продвижение российских сил на данном участке фронта, рассказал РИА Новости начальник разведки гаубичного артдивизиона 25-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Артист".
"У нас Торский выступ краснолиманское направление, идем вперед. На нашем участке фронта очень часто появляются кочующие минометы. Для нас, для разведки приоритет очень большой их обнаружить. Они работают буквально 5-10 минут, за 5-10 минут мы должны передать координаты, расчет должен навестись и выстрелить. Ну это все должно быть очень быстро, слаженно, ребята стараются и у них получается", - рассказал разведчик.
По словам командира взвода с позывным "Демьян", на данный момент такие "блуждающие минометы" являются одной из приоритетных целей для артиллеристов, работающих на данном участке фронта.
"В основном поражаем пикапы, на которых они передвигаются, минометы легкие 82 миллиметра – "блуждающий миномет", они отработали, уехали на другую точку и расчетам удавалось оперативно отработать эти цели и поразить", - рассказал "Демьян".
Он уточнил, что данные минометные группы пытаются нанести максимальный урон и призваны замедлить продвижение сил РФ
в районе Торского выступа.
"Их поймать сложно, а поражение они наносят серьезное, возможно, где-то наступление на некоторых участках замедляется, поэтому все в наших руках, от нашей слаженной работы все зависит. Поражаем эти цели", - пояснил "Демьян".