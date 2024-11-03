https://ria.ru/20241103/vsu-1981665489.html

ВСУ активизировали группы кочующих минометов в Донбассе, сообщила разведка

ВСУ активизировали группы кочующих минометов в Донбассе, сообщила разведка - РИА Новости, 03.11.2024

ВСУ активизировали группы кочующих минометов в Донбассе, сообщила разведка

ВСУ активизировали группы кочующих минометов в районе Торского выступа на краснолиманском участке фронта в Донбассе, чтобы остановить продвижение российских сил РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T10:37

2024-11-03T10:37

2024-11-03T11:41

безопасность

донбасс

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981672499_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b4f2b42c08700d04870450db413c0fe.jpg

ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. ВСУ активизировали группы кочующих минометов в районе Торского выступа на краснолиманском участке фронта в Донбассе, чтобы остановить продвижение российских сил на данном участке фронта, рассказал РИА Новости начальник разведки гаубичного артдивизиона 25-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Артист". "У нас Торский выступ краснолиманское направление, идем вперед. На нашем участке фронта очень часто появляются кочующие минометы. Для нас, для разведки приоритет очень большой их обнаружить. Они работают буквально 5-10 минут, за 5-10 минут мы должны передать координаты, расчет должен навестись и выстрелить. Ну это все должно быть очень быстро, слаженно, ребята стараются и у них получается", - рассказал разведчик. По словам командира взвода с позывным "Демьян", на данный момент такие "блуждающие минометы" являются одной из приоритетных целей для артиллеристов, работающих на данном участке фронта. "В основном поражаем пикапы, на которых они передвигаются, минометы легкие 82 миллиметра – "блуждающий миномет", они отработали, уехали на другую точку и расчетам удавалось оперативно отработать эти цели и поразить", - рассказал "Демьян". Он уточнил, что данные минометные группы пытаются нанести максимальный урон и призваны замедлить продвижение сил РФ в районе Торского выступа. "Их поймать сложно, а поражение они наносят серьезное, возможно, где-то наступление на некоторых участках замедляется, поэтому все в наших руках, от нашей слаженной работы все зависит. Поражаем эти цели", - пояснил "Демьян".

https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955912336.html

https://ria.ru/20241101/gaubitsa-1981304623.html

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ВСУ активизировали группы кочующих минометов в районе Торского выступа ВСУ активизировали группы кочующих минометов в районе Торского выступа на Краснолиманском участке фронта в Донбассе, чтобы остановить продвижение сил российской группировки войск "Запад". Минометным группам противника противостоят артиллеристы 25-ой общевойсковой армии. 2024-11-03T10:37 true PT3M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, донбасс, россия, вооруженные силы украины