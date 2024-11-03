Рейтинг@Mail.ru
ВСУ активизировали группы кочующих минометов в Донбассе, сообщила разведка - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 03.11.2024 (обновлено: 11:41 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/vsu-1981665489.html
ВСУ активизировали группы кочующих минометов в Донбассе, сообщила разведка
ВСУ активизировали группы кочующих минометов в Донбассе, сообщила разведка - РИА Новости, 03.11.2024
ВСУ активизировали группы кочующих минометов в Донбассе, сообщила разведка
ВСУ активизировали группы кочующих минометов в районе Торского выступа на краснолиманском участке фронта в Донбассе, чтобы остановить продвижение российских сил РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T10:37
2024-11-03T11:41
безопасность
донбасс
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981672499_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b4f2b42c08700d04870450db413c0fe.jpg
ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. ВСУ активизировали группы кочующих минометов в районе Торского выступа на краснолиманском участке фронта в Донбассе, чтобы остановить продвижение российских сил на данном участке фронта, рассказал РИА Новости начальник разведки гаубичного артдивизиона 25-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Артист". "У нас Торский выступ краснолиманское направление, идем вперед. На нашем участке фронта очень часто появляются кочующие минометы. Для нас, для разведки приоритет очень большой их обнаружить. Они работают буквально 5-10 минут, за 5-10 минут мы должны передать координаты, расчет должен навестись и выстрелить. Ну это все должно быть очень быстро, слаженно, ребята стараются и у них получается", - рассказал разведчик. По словам командира взвода с позывным "Демьян", на данный момент такие "блуждающие минометы" являются одной из приоритетных целей для артиллеристов, работающих на данном участке фронта. "В основном поражаем пикапы, на которых они передвигаются, минометы легкие 82 миллиметра – "блуждающий миномет", они отработали, уехали на другую точку и расчетам удавалось оперативно отработать эти цели и поразить", - рассказал "Демьян". Он уточнил, что данные минометные группы пытаются нанести максимальный урон и призваны замедлить продвижение сил РФ в районе Торского выступа. "Их поймать сложно, а поражение они наносят серьезное, возможно, где-то наступление на некоторых участках замедляется, поэтому все в наших руках, от нашей слаженной работы все зависит. Поражаем эти цели", - пояснил "Демьян".
https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955912336.html
https://ria.ru/20241101/gaubitsa-1981304623.html
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ВСУ активизировали группы кочующих минометов в районе Торского выступа
ВСУ активизировали группы кочующих минометов в районе Торского выступа на Краснолиманском участке фронта в Донбассе, чтобы остановить продвижение сил российской группировки войск "Запад". Минометным группам противника противостоят артиллеристы 25-ой общевойсковой армии.
2024-11-03T10:37
true
PT3M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981672499_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0714d881641f160a97d702fbceac141c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донбасс, россия, вооруженные силы украины
Безопасность, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ активизировали группы кочующих минометов в Донбассе, сообщила разведка

ВСУ кочующими минометами пытаются замедлить движение ВС России в Донбассе

Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. ВСУ активизировали группы кочующих минометов в районе Торского выступа на краснолиманском участке фронта в Донбассе, чтобы остановить продвижение российских сил на данном участке фронта, рассказал РИА Новости начальник разведки гаубичного артдивизиона 25-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Артист".
"У нас Торский выступ краснолиманское направление, идем вперед. На нашем участке фронта очень часто появляются кочующие минометы. Для нас, для разведки приоритет очень большой их обнаружить. Они работают буквально 5-10 минут, за 5-10 минут мы должны передать координаты, расчет должен навестись и выстрелить. Ну это все должно быть очень быстро, слаженно, ребята стараются и у них получается", - рассказал разведчик.
Уничтожение пехоты ВСУ, укрывавшейся в постройках под Часовым Яром - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Российские артиллеристы уничтожили группу ВСУ у Часова Яра
27 июня, 17:33
По словам командира взвода с позывным "Демьян", на данный момент такие "блуждающие минометы" являются одной из приоритетных целей для артиллеристов, работающих на данном участке фронта.
"В основном поражаем пикапы, на которых они передвигаются, минометы легкие 82 миллиметра – "блуждающий миномет", они отработали, уехали на другую точку и расчетам удавалось оперативно отработать эти цели и поразить", - рассказал "Демьян".
Он уточнил, что данные минометные группы пытаются нанести максимальный урон и призваны замедлить продвижение сил РФ в районе Торского выступа.
"Их поймать сложно, а поражение они наносят серьезное, возможно, где-то наступление на некоторых участках замедляется, поэтому все в наших руках, от нашей слаженной работы все зависит. Поражаем эти цели", - пояснил "Демьян".
Боевая работа 152-мм пушки Гиацинт-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Артиллеристы одним выстрелом уничтожили американскую гаубицу в Донбассе
1 ноября, 11:24
 
БезопасностьДонбассРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала