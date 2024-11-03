https://ria.ru/20241103/vsu-1981630634.html

ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.11.2024

ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 68 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T00:15

2024-11-03T00:15

2024-11-03T00:15

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

сцкк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851745254_0:166:2997:1852_1920x0_80_0_0_3dfed93bfce9886739c9e500275f10d2.jpg

ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 68 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двадцать один обстрел на горловском направлении. Один обстрел на красноармейском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что всего было выпущено 68 боеприпасов. По данным представительства, пострадали восемь мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов.

https://ria.ru/20241102/vsu-1981628635.html

https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981615517.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк