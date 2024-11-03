https://ria.ru/20241103/vsu-1981630634.html
ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.11.2024
ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 68 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T00:15
2024-11-03T00:15
2024-11-03T00:15
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 68 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двадцать один обстрел на горловском направлении. Один обстрел на красноармейском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что всего было выпущено 68 боеприпасов. По данным представительства, пострадали восемь мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов.
https://ria.ru/20241102/vsu-1981628635.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ обстреляли территорию ДНР 22 раза за сутки