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Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 03.11.2024
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Украинские формирования за сутки в зоне ответственности группировки войск "Восток" потеряли до 105 военнослужащих, танк и самоходку Caesar производства Франции, РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T12:16
2024-11-03T12:16
2024-11-03T12:16
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вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Украинские формирования за сутки в зоне ответственности группировки войск "Восток" потеряли до 105 военнослужащих, танк и самоходку Caesar производства Франции, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 152-й егерской бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Великая Новоселка, Раздольное, Макаровка и Островского Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмового батальона 23-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241103/ukraina-1981658301.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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франция, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Франция, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
ВСУ за сутки потеряли до 105 военных в зоне действия группировки "Восток"