https://ria.ru/20241103/vostok-1981676415.html

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 03.11.2024

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Украинские формирования за сутки в зоне ответственности группировки войск "Восток" потеряли до 105 военнослужащих, танк и самоходку Caesar производства Франции, РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T12:16

2024-11-03T12:16

2024-11-03T12:16

специальная военная операция на украине

франция

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Украинские формирования за сутки в зоне ответственности группировки войск "Восток" потеряли до 105 военнослужащих, танк и самоходку Caesar производства Франции, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 152-й егерской бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Великая Новоселка, Раздольное, Макаровка и Островского Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмового батальона 23-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241103/ukraina-1981658301.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

франция, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность