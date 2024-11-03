https://ria.ru/20241103/voronezh-1981723468.html

В Воронеже загорелся Дворец культуры имени Кирова

В Воронеже загорелся Дворец культуры имени Кирова - РИА Новости, 03.11.2024

В Воронеже загорелся Дворец культуры имени Кирова

Пожар произошел во Дворце культуры имени Кирова в Воронеже вечером в воскресенье, пламя охватило около 50 квадратных метров кровли, сообщили в ГУ МЧС России по... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T19:49

2024-11-03T19:49

2024-11-03T19:49

происшествия

россия

воронеж

воронежская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 3 ноя - РИА Новости. Пожар произошел во Дворце культуры имени Кирова в Воронеже вечером в воскресенье, пламя охватило около 50 квадратных метров кровли, сообщили в ГУ МЧС России по региону. Сообщение о возгорании кровли поступило в ГУ МЧС России по Воронежской области в воскресенье, в 18.31. "В МЧС России поступило сообщение о загорании кровли недействующего здания ДК им. Кирова в Воронеже. По первоначальным данным с места пожара, происходит горение кровли на площади порядка 50 квадратных метра", - сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Воронежской области. В МЧС добавили, что на месте происшествия работаю шесть пожарных расчётов.

https://ria.ru/20241103/hram-1981711515.html

россия

воронеж

воронежская область

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происшествия, россия, воронеж, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)