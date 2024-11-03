https://ria.ru/20241103/vologda-1981733197.html

В Вологде возбудили дело после взрыва самогонного аппарата в жилом доме

В Вологде возбудили дело после взрыва самогонного аппарата в жилом доме - РИА Новости, 03.11.2024

В Вологде возбудили дело после взрыва самогонного аппарата в жилом доме

Уголовное дело возбуждено после взрыва на втором этаже пятиэтажки в Вологде, в результате которого были госпитализированы два человека, сообщило СУСК РФ по... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T21:57

2024-11-03T21:57

2024-11-03T21:57

происшествия

вологда

россия

вологодская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после взрыва на втором этаже пятиэтажки в Вологде, в результате которого были госпитализированы два человека, сообщило СУСК РФ по Вологодской области. "В Вологде возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом на улице Предтеченской... 3 ноября 2024 года около 17.30 произошел хлопок на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Два человека госпитализировано, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. В настоящее время следователи и криминалисты вместе с сотрудниками полиции и спасателями осматривают место происшествия. По какой статье заведено уголовное дело, пока не уточняется. Как отмечает главк Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу, в Вологде на месте происшествия на Предтеченской улице инженерно-досмотровая группа ОМОН "Вымпел" Росгвардии осмотрела квартиру, где произошел хлопок. В ней не обнаружено ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ. В областном следственном управлении не уточняют детали инцидента, но МЧС России в воскресенье сообщало, что на втором этаже пятиэтажки в Вологде произошел "хлопок самогонного аппарата", что привело к обрушению перегородки между квартирами. Ведомство информировало о четырех пострадавших, двое из которых попали в больницу.

https://ria.ru/20241029/gaz-1980743548.html

https://ria.ru/20241015/zaderzhanie-1978213616.html

вологда

россия

вологодская область

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происшествия, вологда, россия, вологодская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)