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В Вологде возбудили дело после взрыва самогонного аппарата в жилом доме
В Вологде возбудили дело после взрыва самогонного аппарата в жилом доме - РИА Новости, 03.11.2024
В Вологде возбудили дело после взрыва самогонного аппарата в жилом доме
Уголовное дело возбуждено после взрыва на втором этаже пятиэтажки в Вологде, в результате которого были госпитализированы два человека, сообщило СУСК РФ по... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T21:57
2024-11-03T21:57
2024-11-03T21:57
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после взрыва на втором этаже пятиэтажки в Вологде, в результате которого были госпитализированы два человека, сообщило СУСК РФ по Вологодской области. "В Вологде возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом на улице Предтеченской... 3 ноября 2024 года около 17.30 произошел хлопок на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Два человека госпитализировано, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. В настоящее время следователи и криминалисты вместе с сотрудниками полиции и спасателями осматривают место происшествия. По какой статье заведено уголовное дело, пока не уточняется. Как отмечает главк Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу, в Вологде на месте происшествия на Предтеченской улице инженерно-досмотровая группа ОМОН "Вымпел" Росгвардии осмотрела квартиру, где произошел хлопок. В ней не обнаружено ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ. В областном следственном управлении не уточняют детали инцидента, но МЧС России в воскресенье сообщало, что на втором этаже пятиэтажки в Вологде произошел "хлопок самогонного аппарата", что привело к обрушению перегородки между квартирами. Ведомство информировало о четырех пострадавших, двое из которых попали в больницу.
https://ria.ru/20241029/gaz-1980743548.html
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происшествия, вологда, россия, вологодская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Вологда, Россия, Вологодская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Вологде возбудили дело после взрыва самогонного аппарата в жилом доме
СК в Вологде возбудил уголовное дело после взрыва самогонного аппарата