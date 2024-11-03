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Исследование: большинство вкладчиков в России — старше 45 лет - РИА Новости, 03.11.2024
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06:38 03.11.2024 (обновлено: 06:41 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/vklad-1981645759.html
Исследование: большинство вкладчиков в России — старше 45 лет
Исследование: большинство вкладчиков в России — старше 45 лет - РИА Новости, 03.11.2024
Исследование: большинство вкладчиков в России — старше 45 лет
Большинство вкладчиков в России (63%) старше 45 лет, это объясняется тем, что именно люди в зрелом возрасте склонны к более осторожному финансовому поведению,... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T06:38
2024-11-03T06:41
экономика
центральный банк рф (цб рф)
вклады
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Большинство вкладчиков в России (63%) старше 45 лет, это объясняется тем, что именно люди в зрелом возрасте склонны к более осторожному финансовому поведению, говорится в исследовании банка "Новиком", с которым ознакомилось РИА Новости. "Больше половины вкладчиков (63%) составляют люди старше 45 лет… Такие показатели объясняются тем, что с возрастом клиенты переходят к более осторожной стратегии в отношении финансов", - следует из данных банка за январь-октябрь 2024 года. Указывается при этом, что доля вкладчиков в возрасте от 30 до 45 лет составляет 31%, от 20 до 30 лет - 6%, а вот тех, кто младше 20 лет - меньше одного процента. Год назад ситуация была схожей. В банке добавили также, что повышение процентных ставок по вкладам после решений ЦБ по денежно-кредитной политике стало привлекать больше людей всех возрастов к оформлению депозитов. Так, в самой кредитной организации с начала года количество открытых вкладов выросло более чем на 37%.
https://ria.ru/20241030/vklad-1980845364.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), вклады, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Вклады, Россия
Исследование: большинство вкладчиков в России — старше 45 лет

"Новиком": больше половины вкладчиков в России старше 45 лет

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМенеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО "Сбербанк" во время работы с клиентами
Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО "Сбербанк" во время работы с клиентами. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Большинство вкладчиков в России (63%) старше 45 лет, это объясняется тем, что именно люди в зрелом возрасте склонны к более осторожному финансовому поведению, говорится в исследовании банка "Новиком", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Больше половины вкладчиков (63%) составляют люди старше 45 лет… Такие показатели объясняются тем, что с возрастом клиенты переходят к более осторожной стратегии в отношении финансов", - следует из данных банка за январь-октябрь 2024 года.
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Указывается при этом, что доля вкладчиков в возрасте от 30 до 45 лет составляет 31%, от 20 до 30 лет - 6%, а вот тех, кто младше 20 лет - меньше одного процента. Год назад ситуация была схожей.
В банке добавили также, что повышение процентных ставок по вкладам после решений ЦБ по денежно-кредитной политике стало привлекать больше людей всех возрастов к оформлению депозитов.
Так, в самой кредитной организации с начала года количество открытых вкладов выросло более чем на 37%.
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