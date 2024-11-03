https://ria.ru/20241103/vklad-1981645759.html

Исследование: большинство вкладчиков в России — старше 45 лет

Исследование: большинство вкладчиков в России — старше 45 лет - РИА Новости, 03.11.2024

Исследование: большинство вкладчиков в России — старше 45 лет

Большинство вкладчиков в России (63%) старше 45 лет, это объясняется тем, что именно люди в зрелом возрасте склонны к более осторожному финансовому поведению,... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T06:38

2024-11-03T06:38

2024-11-03T06:41

экономика

центральный банк рф (цб рф)

вклады

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Большинство вкладчиков в России (63%) старше 45 лет, это объясняется тем, что именно люди в зрелом возрасте склонны к более осторожному финансовому поведению, говорится в исследовании банка "Новиком", с которым ознакомилось РИА Новости. "Больше половины вкладчиков (63%) составляют люди старше 45 лет… Такие показатели объясняются тем, что с возрастом клиенты переходят к более осторожной стратегии в отношении финансов", - следует из данных банка за январь-октябрь 2024 года. Указывается при этом, что доля вкладчиков в возрасте от 30 до 45 лет составляет 31%, от 20 до 30 лет - 6%, а вот тех, кто младше 20 лет - меньше одного процента. Год назад ситуация была схожей. В банке добавили также, что повышение процентных ставок по вкладам после решений ЦБ по денежно-кредитной политике стало привлекать больше людей всех возрастов к оформлению депозитов. Так, в самой кредитной организации с начала года количество открытых вкладов выросло более чем на 37%.

https://ria.ru/20241030/vklad-1980845364.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), вклады, россия