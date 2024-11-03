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Штурмовые подразделения ВДВ проходят новую программу обучения - РИА Новости, 03.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 03.11.2024 (обновлено: 05:41 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/vdv-1981642824.html
Штурмовые подразделения ВДВ проходят новую программу обучения
Штурмовые подразделения ВДВ проходят новую программу обучения - РИА Новости, 03.11.2024
Штурмовые подразделения ВДВ проходят новую программу обучения
Штурмовые подразделения ВДВ на полигоне в Курской области проходят программу обучения, дополненную с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения,... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T05:05
2024-11-03T05:41
специальная военная операция на украине
курская область
феодосия
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Штурмовые подразделения ВДВ на полигоне в Курской области проходят программу обучения, дополненную с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения, сообщили в Минобороны РФ. "На полигоне в Курской области десантники штурмовых подразделений гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии оттачивают свои навыки. Опытные инструкторы, имеющие боевой опыт, проводят занятия по тактической, огневой, медицинской подготовке. Программу обучения дополнили с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения", - говорится в сообщении. Уточняется, что особое внимание уделяется отработке ведения боевых действий при штурме опорных пунктов ВСУ и их зачистке. Десантники двигаются малыми группами, прикрывают друг друга, уничтожая при этом противника с близкого расстояния ручными осколочными гранатами и огнем из стрелкового оружия. "Кроме того, одними из важнейших элементов подготовки являются отработка действий при обнаружении и обезвреживании взрывных устройств, по оказанию первой медицинской помощи при ранении, а также изучение уязвимых мест танков и боевых машин пехоты производства стран НАТО", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20241102/raschet-1981613718.html
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курская область, феодосия, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Феодосия, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Штурмовые подразделения ВДВ проходят новую программу обучения

В Курской области штурмовые подразделения ВДВ проходят новую программу обучения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие воздушно-десантных войск в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие воздушно-десантных войск в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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Военнослужащие воздушно-десантных войск в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Штурмовые подразделения ВДВ на полигоне в Курской области проходят программу обучения, дополненную с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения, сообщили в Минобороны РФ.
"На полигоне в Курской области десантники штурмовых подразделений гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии оттачивают свои навыки. Опытные инструкторы, имеющие боевой опыт, проводят занятия по тактической, огневой, медицинской подготовке. Программу обучения дополнили с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что особое внимание уделяется отработке ведения боевых действий при штурме опорных пунктов ВСУ и их зачистке. Десантники двигаются малыми группами, прикрывают друг друга, уничтожая при этом противника с близкого расстояния ручными осколочными гранатами и огнем из стрелкового оружия.
"Кроме того, одними из важнейших элементов подготовки являются отработка действий при обнаружении и обезвреживании взрывных устройств, по оказанию первой медицинской помощи при ранении, а также изучение уязвимых мест танков и боевых машин пехоты производства стран НАТО", - добавили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьФеодосияВоздушно-десантные войска РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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