https://ria.ru/20241103/vdv-1981642824.html

Штурмовые подразделения ВДВ проходят новую программу обучения

Штурмовые подразделения ВДВ проходят новую программу обучения - РИА Новости, 03.11.2024

Штурмовые подразделения ВДВ проходят новую программу обучения

Штурмовые подразделения ВДВ на полигоне в Курской области проходят программу обучения, дополненную с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения,... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T05:05

2024-11-03T05:05

2024-11-03T05:41

специальная военная операция на украине

курская область

феодосия

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Штурмовые подразделения ВДВ на полигоне в Курской области проходят программу обучения, дополненную с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения, сообщили в Минобороны РФ. "На полигоне в Курской области десантники штурмовых подразделений гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии оттачивают свои навыки. Опытные инструкторы, имеющие боевой опыт, проводят занятия по тактической, огневой, медицинской подготовке. Программу обучения дополнили с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения", - говорится в сообщении. Уточняется, что особое внимание уделяется отработке ведения боевых действий при штурме опорных пунктов ВСУ и их зачистке. Десантники двигаются малыми группами, прикрывают друг друга, уничтожая при этом противника с близкого расстояния ручными осколочными гранатами и огнем из стрелкового оружия. "Кроме того, одними из важнейших элементов подготовки являются отработка действий при обнаружении и обезвреживании взрывных устройств, по оказанию первой медицинской помощи при ранении, а также изучение уязвимых мест танков и боевых машин пехоты производства стран НАТО", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20241102/raschet-1981613718.html

https://ria.ru/20241103/pvo-1981637559.html

курская область

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курская область, феодосия, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность