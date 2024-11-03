https://ria.ru/20241103/vdv-1981642824.html
Штурмовые подразделения ВДВ проходят новую программу обучения
Штурмовые подразделения ВДВ проходят новую программу обучения - РИА Новости, 03.11.2024
Штурмовые подразделения ВДВ проходят новую программу обучения
Штурмовые подразделения ВДВ на полигоне в Курской области проходят программу обучения, дополненную с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения,... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T05:05
2024-11-03T05:05
2024-11-03T05:41
специальная военная операция на украине
курская область
феодосия
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974397985_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_06e9ff61212d73be5b49fc1b45e82645.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Штурмовые подразделения ВДВ на полигоне в Курской области проходят программу обучения, дополненную с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения, сообщили в Минобороны РФ. "На полигоне в Курской области десантники штурмовых подразделений гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии оттачивают свои навыки. Опытные инструкторы, имеющие боевой опыт, проводят занятия по тактической, огневой, медицинской подготовке. Программу обучения дополнили с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения", - говорится в сообщении. Уточняется, что особое внимание уделяется отработке ведения боевых действий при штурме опорных пунктов ВСУ и их зачистке. Десантники двигаются малыми группами, прикрывают друг друга, уничтожая при этом противника с близкого расстояния ручными осколочными гранатами и огнем из стрелкового оружия. "Кроме того, одними из важнейших элементов подготовки являются отработка действий при обнаружении и обезвреживании взрывных устройств, по оказанию первой медицинской помощи при ранении, а также изучение уязвимых мест танков и боевых машин пехоты производства стран НАТО", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20241102/raschet-1981613718.html
https://ria.ru/20241103/pvo-1981637559.html
курская область
феодосия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974397985_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_5eceb5e1980e77b2ee49295de456f62a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, феодосия, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Феодосия, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Штурмовые подразделения ВДВ проходят новую программу обучения
В Курской области штурмовые подразделения ВДВ проходят новую программу обучения