В Варнице возобновили голосование после эвакуации из-за угрозы минирования
В Молдавии возобновили работу участков, где голосуют жители Приднестровья
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок в поселке Варница во время второго тура на выборах президента Молдавии
Люди стоят в очереди на избирательный участок в поселке Варница во время второго тура на выборах президента Молдавии
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. В молдавской Варнице возобновили работу избирательные участки в местном лицее, где голосуют в том числе жители Приднестровья, сообщает кишиневский телеканал Primul.
Ранее правоохранительные органы сообщили об анонимном звонке о минировании местного лицея, в котором расположены участки. Полиция оперативно прибыла на место назначения, проводилась проверка здания. Председатель одного из участков Татьяна Друк оповестила о временном прекращении работы участков. Урны с бюллетенями полиция взяла под охрану.
"В здании лицея, где расположено сразу три избирательных участка, включили свет. Собираются открываться. Правда, желающих проголосовать осталось мало, люди замерзли, устали и не верили в то, что участки после поиска взрывного устройства вновь откроют", - сообщает телеканал.
Ранее в воскресенье в полиции заявляли, что движение по мосту Рыбница - Резина, по которому ряд избирателей из Приднестровья добираются к участкам для голосования во втором туре, прекращено из-за угрозы безопасности, поскольку в потоке людей находится человек, который "не сотрудничает с полицией" и держит "подозрительный ящик", отказываясь раскрыть его содержимое. Через несколько часов движение по мосту возобновилось. Позднее полиция сообщила, что движение на мосту снова перекрыто из-за сообщения о минировании.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.