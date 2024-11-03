https://ria.ru/20241103/varnitsa-1981734043.html

В Варнице возобновили голосование после эвакуации из-за угрозы минирования

В Варнице возобновили голосование после эвакуации из-за угрозы минирования - РИА Новости, 03.11.2024

В Варнице возобновили голосование после эвакуации из-за угрозы минирования

В молдавской Варнице возобновили работу избирательные участки в местном лицее, где голосуют в том числе жители Приднестровья, сообщает кишиневский телеканал... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T22:08

2024-11-03T22:08

2024-11-03T22:08

в мире

россия

молдавия

рыбница

майя санду

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584718859_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e61ecf4dc4062de3b5618c0e43b53387.jpg

КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. В молдавской Варнице возобновили работу избирательные участки в местном лицее, где голосуют в том числе жители Приднестровья, сообщает кишиневский телеканал Primul. Ранее правоохранительные органы сообщили об анонимном звонке о минировании местного лицея, в котором расположены участки. Полиция оперативно прибыла на место назначения, проводилась проверка здания. Председатель одного из участков Татьяна Друк оповестила о временном прекращении работы участков. Урны с бюллетенями полиция взяла под охрану. "В здании лицея, где расположено сразу три избирательных участка, включили свет. Собираются открываться. Правда, желающих проголосовать осталось мало, люди замерзли, устали и не верили в то, что участки после поиска взрывного устройства вновь откроют", - сообщает телеканал. Ранее в воскресенье в полиции заявляли, что движение по мосту Рыбница - Резина, по которому ряд избирателей из Приднестровья добираются к участкам для голосования во втором туре, прекращено из-за угрозы безопасности, поскольку в потоке людей находится человек, который "не сотрудничает с полицией" и держит "подозрительный ящик", отказываясь раскрыть его содержимое. Через несколько часов движение по мосту возобновилось. Позднее полиция сообщила, что движение на мосту снова перекрыто из-за сообщения о минировании. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/pmr-1981721284.html

https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981725535.html

россия

молдавия

рыбница

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, молдавия, рыбница, майя санду, выборы в молдавии — 2024