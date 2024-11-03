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В Валенсии снова объявили "красное" погодное предупреждение - РИА Новости, 03.11.2024
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19:06 03.11.2024 (обновлено: 19:09 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/valensija-1981719674.html
В Валенсии снова объявили "красное" погодное предупреждение
В Валенсии снова объявили "красное" погодное предупреждение - РИА Новости, 03.11.2024
В Валенсии снова объявили "красное" погодное предупреждение
Государственное метеорологическое агентство (Aemet) .Испании уже второй раз за пять дней активировало в Валенсии максимальное "красное" предупреждение об... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T19:06
2024-11-03T19:09
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МАДРИД, 3 ноя - РИА Новости. Государственное метеорологическое агентство (Aemet) .Испании уже второй раз за пять дней активировало в Валенсии максимальное "красное" предупреждение об опасности. "Южное побережье Валенсии. В этом районе в ближайшие несколько часов возможны сильные грозы: более 90 литров на "квадрат" за один час. Ожидается, это будут не очень продолжительные ливни", - говорится в предупреждении Aemet. Предупреждение будет действовать с 16.00 (18.00 мск) до 23.00 воскресенья. Ранее сообщалось, что правительство Испании привлечет еще 5 тысяч военнослужащих для помощи районам в Валенсии. Кроме того, Мадрид направит в автономное сообщество еще дополнительные 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Двадцать девятого октября сильные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 211 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог.
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в мире, испания, валенсия (область), мадрид
В мире, Испания, Валенсия (область), Мадрид
В Валенсии снова объявили "красное" погодное предупреждение

В Валенсии снова объявили "красное" предупреждение об опасности из-за ливней

© Getty Images / NurPhoto / Juan Carlos LucasПоследствия наводнения в Пайпорте, Валенсия
Последствия наводнения в Пайпорте, Валенсия - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Getty Images / NurPhoto / Juan Carlos Lucas
Последствия наводнения в Пайпорте, Валенсия
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МАДРИД, 3 ноя - РИА Новости. Государственное метеорологическое агентство (Aemet) .Испании уже второй раз за пять дней активировало в Валенсии максимальное "красное" предупреждение об опасности.
«
"Южное побережье Валенсии. В этом районе в ближайшие несколько часов возможны сильные грозы: более 90 литров на "квадрат" за один час. Ожидается, это будут не очень продолжительные ливни", - говорится в предупреждении Aemet.
Предупреждение будет действовать с 16.00 (18.00 мск) до 23.00 воскресенья.
Ранее сообщалось, что правительство Испании привлечет еще 5 тысяч военнослужащих для помощи районам в Валенсии. Кроме того, Мадрид направит в автономное сообщество еще дополнительные 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов.
Двадцать девятого октября сильные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 211 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог.
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В миреИспанияВаленсия (область)Мадрид
 
 
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