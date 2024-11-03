https://ria.ru/20241103/valensija-1981719674.html

В Валенсии снова объявили "красное" погодное предупреждение

В Валенсии снова объявили "красное" погодное предупреждение - РИА Новости, 03.11.2024

В Валенсии снова объявили "красное" погодное предупреждение

Государственное метеорологическое агентство (Aemet) .Испании уже второй раз за пять дней активировало в Валенсии максимальное "красное" предупреждение об... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T19:06

2024-11-03T19:06

2024-11-03T19:09

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МАДРИД, 3 ноя - РИА Новости. Государственное метеорологическое агентство (Aemet) .Испании уже второй раз за пять дней активировало в Валенсии максимальное "красное" предупреждение об опасности. "Южное побережье Валенсии. В этом районе в ближайшие несколько часов возможны сильные грозы: более 90 литров на "квадрат" за один час. Ожидается, это будут не очень продолжительные ливни", - говорится в предупреждении Aemet. Предупреждение будет действовать с 16.00 (18.00 мск) до 23.00 воскресенья. Ранее сообщалось, что правительство Испании привлечет еще 5 тысяч военнослужащих для помощи районам в Валенсии. Кроме того, Мадрид направит в автономное сообщество еще дополнительные 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Двадцать девятого октября сильные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 211 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог.

https://ria.ru/20241102/ispaniya-1981468010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, испания, валенсия (область), мадрид