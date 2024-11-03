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В Совфеде отреагировали на заявление МИД Турции об условиях мира на Украине
В Совфеде отреагировали на заявление МИД Турции об условиях мира на Украине - РИА Новости, 03.11.2024
В Совфеде отреагировали на заявление МИД Турции об условиях мира на Украине
Условия прекращения боевых действий на Украине четко сформировал президент России Владимир Путин, заявил сенатор Григорий Карасин в комментарии "Ленте.ру". РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T14:53
2024-11-03T14:53
2024-11-03T14:53
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Условия прекращения боевых действий на Украине четко сформировал президент России Владимир Путин, заявил сенатор Григорий Карасин в комментарии "Ленте.ру"."Заявлений подобного рода делается много разными зарубежными политическими деятелями. Наши условия четко сформулировал президент страны Владимир Владимирович Путин. Сделал он это сравнительно давно. И это настолько детально и важно, что их трудно дополнить или перефразировать", — рассказал политик, комментируя слова главы МИД Турции Хакана Фидана.По словам Карасина, Россия все еще настаивает на своих условиях, озвученных главой государства.В воскресенье глава МИД Турции Хакан заявил, что конфликт нужно завершить на основе целостности территории Украины.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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в мире, украина, россия, турция, владимир путин, григорий карасин, хакан фидан, нато, политика
В мире, Украина, Россия, Турция, Владимир Путин, Григорий Карасин, Хакан Фидан, НАТО, Политика
В Совфеде отреагировали на заявление МИД Турции об условиях мира на Украине
Карасин: условия России по миру на Украине четко сформулированы Путиным