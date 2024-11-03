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Житель освобожденной Мариновки раскрыл, как Киев проводил украинизацию сел - РИА Новости, 03.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:01 03.11.2024 (обновлено: 08:43 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/ukrainizatsiya-1981640259.html
Житель освобожденной Мариновки раскрыл, как Киев проводил украинизацию сел
Житель освобожденной Мариновки раскрыл, как Киев проводил украинизацию сел - РИА Новости, 03.11.2024
Житель освобожденной Мариновки раскрыл, как Киев проводил украинизацию сел
Житель недавно освобожденной Мариновки в ДНР рассказал РИА Новости про насильственную украинизацию, которую киевский режим проводил в их селе. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T04:01
2024-11-03T08:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
красноармейск
верховная рада украины
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ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Житель недавно освобожденной Мариновки в ДНР рассказал РИА Новости про насильственную украинизацию, которую киевский режим проводил в их селе. "Я с 1992 года устроился на шахту "Россия", проработал, а потом пошла украинизация, и ее взяли и в "Котляревскую" переименовали... Начали украинизировать, улицы переименовывать, города. Я почти 20 лет отработал на шахте "Россия", ее переименовали... Она для меня осталась "Россия". И Красноармейск (украинское название Покровск. — Прим. ред.) остался как и был Красноармейском. Украинизировать там хотят с детского садика, заставляют людей "правильно" думать, запугивают. У нас на предприятии пытались, наряды проводили, чтобы разговаривали только на украинском", — поделился Борис. Минобороны России 27 сентября сообщило, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Мариновка в ДНР.После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
https://ria.ru/20240927/marinovka-1975047471.html
https://ria.ru/20241101/plennyy-1981265090.html
донецкая народная республика
россия
красноармейск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Житель Мариновки о насильственной украинизации
Житель недавно освобожденной Мариновки в ДНР рассказал РИА Новости про насильственную украинизацию, которую киевский режим проводил в их селе.
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в мире, донецкая народная республика, россия, красноармейск, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Красноармейск, Верховная Рада Украины
Житель освобожденной Мариновки раскрыл, как Киев проводил украинизацию сел

Житель освобожденной Мариновки: Киев проводил насильственную украинизацию села

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ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Житель недавно освобожденной Мариновки в ДНР рассказал РИА Новости про насильственную украинизацию, которую киевский режим проводил в их селе.
"Я с 1992 года устроился на шахту "Россия", проработал, а потом пошла украинизация, и ее взяли и в "Котляревскую" переименовали... Начали украинизировать, улицы переименовывать, города. Я почти 20 лет отработал на шахте "Россия", ее переименовали... Она для меня осталась "Россия". И Красноармейск (украинское название Покровск. — Прим. ред.) остался как и был Красноармейском. Украинизировать там хотят с детского садика, заставляют людей "правильно" думать, запугивают. У нас на предприятии пытались, наряды проводили, чтобы разговаривали только на украинском", — поделился Борис.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В ДНР освободили населенный пункт Мариновка
27 сентября, 13:21
Минобороны России 27 сентября сообщило, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Мариновка в ДНР.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияКрасноармейскВерховная Рада Украины
 
 
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