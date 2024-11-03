https://ria.ru/20241103/ukraina-1981674909.html

В Раде заявили о снижении темпов мобилизации на Украине

В Раде заявили о снижении темпов мобилизации на Украине - РИА Новости, 03.11.2024

В Раде заявили о снижении темпов мобилизации на Украине

Тенденция к снижению темпов мобилизации наметилась на Украине в последнее время, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T11:59

2024-11-03T11:59

2024-11-03T11:59

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Тенденция к снижению темпов мобилизации наметилась на Украине в последнее время, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко в конце октября сообщил, что украинские власти планируют призвать в ряды ВСУ еще 160 тысяч человек. "В сентябре пошло проседание мобилизации. В общем, идет тенденция на уменьшение мобилизации, и мы этого не можем допустить ни в коем случае", - сказал Костенко на видео, опубликованном украинским телеканалом "Новости.LIVE". По его словам, это будет большой проблемой, и "наверстать упущенное" уже не получится. Депутат при этом заявил, что на данный момент для Украины актуальны цифры по мобилизации в 500 тысяч человек, которые озвучивал бывший главком ВСУ Валери Залужный. "Помните, Залужный говорил, что нам нужно 500 тысяч? Я прихожу к выводу, что такая цифра актуальна", - добавил Костенко. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241101/mobilizatsiya-1981380707.html

https://ria.ru/20241102/ukraina-1981503708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, валерий залужный, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины