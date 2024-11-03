В Раде заявили о снижении темпов мобилизации на Украине
Секретарь комитета Рады Костенко заявил о снижении темпов мобилизации на Украине
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Тенденция к снижению темпов мобилизации наметилась на Украине в последнее время, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко в конце октября сообщил, что украинские власти планируют призвать в ряды ВСУ еще 160 тысяч человек.
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"В сентябре пошло проседание мобилизации. В общем, идет тенденция на уменьшение мобилизации, и мы этого не можем допустить ни в коем случае", - сказал Костенко на видео, опубликованном украинским телеканалом "Новости.LIVE".
По его словам, это будет большой проблемой, и "наверстать упущенное" уже не получится. Депутат при этом заявил, что на данный момент для Украины актуальны цифры по мобилизации в 500 тысяч человек, которые озвучивал бывший главком ВСУ Валери Залужный.
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"Помните, Залужный говорил, что нам нужно 500 тысяч? Я прихожу к выводу, что такая цифра актуальна", - добавил Костенко.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.