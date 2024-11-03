https://ria.ru/20241103/ukraina-1981672236.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.11.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T11:37

2024-11-03T11:37

2024-11-03T11:37

в мире

одесская область

украина

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в регионах была объявлена практически одновременно – в 11.13 мск. Ранее воздушная тревога была объявлена в Сумской и Полтавской областях. Там она продолжает действовать.

https://ria.ru/20240911/trevoga-1972157445.html

одесская область

украина

херсонская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, одесская область, украина, херсонская область , вооруженные силы украины