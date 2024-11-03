https://ria.ru/20241103/ukraina-1981672236.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.11.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T11:37
2024-11-03T11:37
2024-11-03T11:37
в мире
одесская область
украина
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в регионах была объявлена практически одновременно – в 11.13 мск. Ранее воздушная тревога была объявлена в Сумской и Полтавской областях. Там она продолжает действовать.
https://ria.ru/20240911/trevoga-1972157445.html
одесская область
украина
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_9c51eed93cc670c8235b47457d34c969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина, херсонская область , вооруженные силы украины
В мире, Одесская область, Украина, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу