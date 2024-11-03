"Настойчиво добиваться". В США выступили со срочным требованием к Украине
NI: Украине следует поскорее начать переговоры вместо очередных поставок оружия
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПосетители осматривают выставку трофейной техники в Новосибирске
Посетители осматривают выставку трофейной техники в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Неспособность Украины самостоятельно производить вооружение или эффективно использовать западные поставки означает, что Киеву следует активно вести мирные переговоры с Россией, такое мнение выразил аналитик журнала The National Interest Харрисон Касс.
"Если вы не можете снабжать себя вооружением, <...> либо не способны разработать долгосрочную стратегию, несмотря на миллиарды и миллиарды долларов помощи, вам следует настойчиво добиваться мира", — заявил он.
По словам Касса, сторонники новых поставок оружия Киеву не учитывают опыт последних двух с половиной лет конфликта. Как отметил аналитик, ход боевых действий говорит о том, что у Украины нет шансов улучшить свое положение. Ни один новый пакет помощи не сможет изменить тяжелую для Киева ситуацию на поле боя, подчеркнул аналитик.
"Вместо требований о новых поставках, трат новых денег и пролития новой крови Украина должна выступить за мир", — заключил он.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что пункт так называемого плана "победы" Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности Tomahawk. Издание отметило, что это эта просьба абсолютно невыполнима. Позднее Зеленский обратил внимание на публикацию, обвинив США в пренебрежении конфиденциальностью в отношениях с Киевом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.