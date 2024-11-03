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"Настойчиво добиваться". В США выступили со срочным требованием к Украине - РИА Новости, 03.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 03.11.2024 (обновлено: 09:39 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/ukraina-1981646962.html
"Настойчиво добиваться". В США выступили со срочным требованием к Украине
"Настойчиво добиваться". В США выступили со срочным требованием к Украине - РИА Новости, 03.11.2024
"Настойчиво добиваться". В США выступили со срочным требованием к Украине
Неспособность Украины самостоятельно производить вооружение или эффективно использовать западные поставки означает, что Киеву следует активно вести мирные... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T07:15
2024-11-03T09:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Неспособность Украины самостоятельно производить вооружение или эффективно использовать западные поставки означает, что Киеву следует активно вести мирные переговоры с Россией, такое мнение выразил аналитик журнала The National Interest Харрисон Касс."Если вы не можете снабжать себя вооружением, &lt;...&gt; либо не способны разработать долгосрочную стратегию, несмотря на миллиарды и миллиарды долларов помощи, вам следует настойчиво добиваться мира", — заявил он.По словам Касса, сторонники новых поставок оружия Киеву не учитывают опыт последних двух с половиной лет конфликта. Как отметил аналитик, ход боевых действий говорит о том, что у Украины нет шансов улучшить свое положение. Ни один новый пакет помощи не сможет изменить тяжелую для Киева ситуацию на поле боя, подчеркнул аналитик."Вместо требований о новых поставках, трат новых денег и пролития новой крови Украина должна выступить за мир", — заключил он.Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что пункт так называемого плана "победы" Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности Tomahawk. Издание отметило, что это эта просьба абсолютно невыполнима. Позднее Зеленский обратил внимание на публикацию, обвинив США в пренебрежении конфиденциальностью в отношениях с Киевом.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981644981.html
https://ria.ru/20241103/tramp-1981635261.html
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в мире, украина, россия, сша, сво
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, СВО
"Настойчиво добиваться". В США выступили со срочным требованием к Украине

NI: Украине следует поскорее начать переговоры вместо очередных поставок оружия

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПосетители осматривают выставку трофейной техники в Новосибирске
Посетители осматривают выставку трофейной техники в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Посетители осматривают выставку трофейной техники в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Неспособность Украины самостоятельно производить вооружение или эффективно использовать западные поставки означает, что Киеву следует активно вести мирные переговоры с Россией, такое мнение выразил аналитик журнала The National Interest Харрисон Касс.
"Если вы не можете снабжать себя вооружением, <...> либо не способны разработать долгосрочную стратегию, несмотря на миллиарды и миллиарды долларов помощи, вам следует настойчиво добиваться мира", — заявил он.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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06:15
По словам Касса, сторонники новых поставок оружия Киеву не учитывают опыт последних двух с половиной лет конфликта. Как отметил аналитик, ход боевых действий говорит о том, что у Украины нет шансов улучшить свое положение. Ни один новый пакет помощи не сможет изменить тяжелую для Киева ситуацию на поле боя, подчеркнул аналитик.
"Вместо требований о новых поставках, трат новых денег и пролития новой крови Украина должна выступить за мир", — заключил он.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что пункт так называемого плана "победы" Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности Tomahawk. Издание отметило, что это эта просьба абсолютно невыполнима. Позднее Зеленский обратил внимание на публикацию, обвинив США в пренебрежении конфиденциальностью в отношениях с Киевом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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03:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАСВО
 
 
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