https://ria.ru/20241103/ukraina-1981646962.html

"Настойчиво добиваться". В США выступили со срочным требованием к Украине

"Настойчиво добиваться". В США выступили со срочным требованием к Украине - РИА Новости, 03.11.2024

"Настойчиво добиваться". В США выступили со срочным требованием к Украине

Неспособность Украины самостоятельно производить вооружение или эффективно использовать западные поставки означает, что Киеву следует активно вести мирные... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T07:15

2024-11-03T07:15

2024-11-03T09:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973236852_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0809233b0bb421c08d0ba25b398ddaa8.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Неспособность Украины самостоятельно производить вооружение или эффективно использовать западные поставки означает, что Киеву следует активно вести мирные переговоры с Россией, такое мнение выразил аналитик журнала The National Interest Харрисон Касс."Если вы не можете снабжать себя вооружением, <...> либо не способны разработать долгосрочную стратегию, несмотря на миллиарды и миллиарды долларов помощи, вам следует настойчиво добиваться мира", — заявил он.По словам Касса, сторонники новых поставок оружия Киеву не учитывают опыт последних двух с половиной лет конфликта. Как отметил аналитик, ход боевых действий говорит о том, что у Украины нет шансов улучшить свое положение. Ни один новый пакет помощи не сможет изменить тяжелую для Киева ситуацию на поле боя, подчеркнул аналитик."Вместо требований о новых поставках, трат новых денег и пролития новой крови Украина должна выступить за мир", — заключил он.Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что пункт так называемого плана "победы" Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности Tomahawk. Издание отметило, что это эта просьба абсолютно невыполнима. Позднее Зеленский обратил внимание на публикацию, обвинив США в пренебрежении конфиденциальностью в отношениях с Киевом.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981644981.html

https://ria.ru/20241103/tramp-1981635261.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, сво