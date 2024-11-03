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МИД Турции высказался о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 03.11.2024
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10:14 03.11.2024 (обновлено: 16:14 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/turtsiya-1981661025.html
МИД Турции высказался о завершении конфликта на Украине
МИД Турции высказался о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 03.11.2024
МИД Турции высказался о завершении конфликта на Украине
Украинский конфликт нужно завершить на основе целостности территории страны, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Hurriyet. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T10:14
2024-11-03T16:14
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украинский конфликт нужно завершить на основе целостности территории страны, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Hurriyet."Справедливое разрешение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины", — сказал политик.По его словам, поиск точек соприкосновения между Россией и Украиной продолжается.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20241103/ukraina-1981658301.html
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в мире, россия, украина, турция, владимир путин, хакан фидан, hurriyet, нато, политика
В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Хакан Фидан, Hurriyet, НАТО, Политика
МИД Турции высказался о завершении конфликта на Украине

Глава МИД Турции: конфликт на Украине нужно завершить на основе ее целостности

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время пресс-подхода по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время пресс-подхода по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время пресс-подхода по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украинский конфликт нужно завершить на основе целостности территории страны, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Hurriyet.
«
"Справедливое разрешение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины", — сказал политик.
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В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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