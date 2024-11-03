https://ria.ru/20241103/turtsiya-1981661025.html

МИД Турции высказался о завершении конфликта на Украине

МИД Турции высказался о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 03.11.2024

МИД Турции высказался о завершении конфликта на Украине

Украинский конфликт нужно завершить на основе целостности территории страны, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Hurriyet. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T10:14

2024-11-03T10:14

2024-11-03T16:14

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украинский конфликт нужно завершить на основе целостности территории страны, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Hurriyet."Справедливое разрешение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины", — сказал политик.По его словам, поиск точек соприкосновения между Россией и Украиной продолжается.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20241103/ukraina-1981658301.html

https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981654466.html

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