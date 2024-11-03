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ЦИК Молдавии получил данные о 52 нарушениях на выборах - РИА Новости, 03.11.2024
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14:29 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/tsik-1981689051.html
ЦИК Молдавии получил данные о 52 нарушениях на выборах
ЦИК Молдавии получил данные о 52 нарушениях на выборах - РИА Новости, 03.11.2024
ЦИК Молдавии получил данные о 52 нарушениях на выборах
Центризбирком Молдавии получил информацию об 52 случаях нарушений на избирательных участках, все они проверяются полицией, сообщила на брифинге глава... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T14:29
2024-11-03T14:29
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Центризбирком Молдавии получил информацию об 52 случаях нарушений на избирательных участках, все они проверяются полицией, сообщила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман. В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). "Генеральный инспекторат полиции проинформировал ЦИК о регистрации на данный момент 52 случаев нарушений избирательного процесса, а именно фотографирование бюллетеней (11 случаев) - составлены три протокола, запрещенной предвыборной агитации (10 случаев), несанкционированной предвыборной демонстрации (2 случая) - один протокол, обоснованном подозрении в коррупции (7 случаев) и другими инцидентами", - сказала Караман на брифинге. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
ЦИК Молдавии получил данные о 52 нарушениях на выборах

ЦИК Молдавии получил данные о 52 нарушениях на избирательных участках

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Центризбирком Молдавии получил информацию об 52 случаях нарушений на избирательных участках, все они проверяются полицией, сообщила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
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"Генеральный инспекторат полиции проинформировал ЦИК о регистрации на данный момент 52 случаев нарушений избирательного процесса, а именно фотографирование бюллетеней (11 случаев) - составлены три протокола, запрещенной предвыборной агитации (10 случаев), несанкционированной предвыборной демонстрации (2 случая) - один протокол, обоснованном подозрении в коррупции (7 случаев) и другими инцидентами", - сказала Караман на брифинге.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
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