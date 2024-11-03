https://ria.ru/20241103/trevoga-1981647587.html
В Киевской и еще восьми областях объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще восьми областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.11.2024
В Киевской и еще восьми областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киеве, а также Киевской и еще восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T07:27
2024-11-03T07:27
2024-11-03T07:31
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, а также Киевской и еще восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в Черкасской, Кировоградской и Одесской областях Украины сигнал тревоги звучит менее 40 минут. В Киеве, Житомирской, Полтавской, Харьковской и Николаевской областях сирена звучит несколько часов, а в Сумской и Киевской - с субботы. Ранее сообщалось о нескольких взрывах в Киеве и Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241103/pvo-1981646510.html
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в мире, киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киевской и еще восьми областях объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Киеве и еще восьми областях