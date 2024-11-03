https://ria.ru/20241103/trevoga-1981642326.html
В Киеве снова объявили воздушную тревогу
В Киеве снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.11.2024
В Киеве снова объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, а также в Киевской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T04:53
2024-11-03T04:53
2024-11-03T04:53
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, а также в Киевской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в Киеве сигнал тревоги был объявлен около 4.10. В областях сирена воздушной тревоги звучит еще со вчерашнего дня. До этого сигнал тревоги в Киеве в воскресенье звучал почти два часа. Кроме того, сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241103/tramp-1981635261.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Черниговская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве снова объявили воздушную тревогу
В Киеве и трех областях Украины повторно объявили воздушную тревогу