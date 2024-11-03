https://ria.ru/20241103/tramp-1981722292.html
CNN обвинил Трампа в намеренном искажении слов Харрис
CNN обвинил Трампа в намеренном искажении слов Харрис - РИА Новости, 03.11.2024
CNN обвинил Трампа в намеренном искажении слов Харрис
Американский телеканал CNN обвинил кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в намеренном искажении в его последнем предвыборном... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T19:41
2024-11-03T19:41
2024-11-03T19:41
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ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Американский телеканал CNN обвинил кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в намеренном искажении в его последнем предвыборном ролике высказываний кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Один из фрагментов ролика Трампа содержит со ссылкой на статью New York Times утверждение о том, что Харрис "стремится значительно повысить налоги". Однако, как отмечается в материале, опубликованном на сайте CNN в преддверии выборов 5 ноября, в оригинале говорилось о повышении налогов исключительно для самых состоятельных граждан и крупных корпораций, а не для всех американцев, как это может быть воспринято зрителями рекламы. Еще один пример касается миграционной политики. Ролик Трампа утверждает, что Харрис пообещала продолжить политику действующего президента Джо Байдена "на границе", сопровождая это заявлением о ее поддержке "открытых границ". На самом деле, по данным CNN, Харрис подчеркивала необходимость принятия строгих мер в сфере регулирования миграции. Также в рекламе фигурирует фраза "пособия для нелегалов" из статьи NBC News 2018 года, которая была использована, чтобы намекнуть на либеральную политику Харрис в отношении мигрантов. Однако в оригинальном материале обсуждалась тема трудовых лицензий для участников программы DACA, а не политика социальной поддержки. В заключение ролик использует фразу "глобальная война", взятую из статьи Axios, чтобы намекнуть на геополитическую нестабильность при администрации Байдена. Однако исходная статья, как отмечает телеканал, содержала тезис о готовности США к потенциальным будущим угрозам, а не оценку текущей ситуации. Штаб Трампа не прокомментировал обвинения CNN, но ранее его представитель Каролин Левитт заявила, что у команды кандидата от республиканцев "самая сильная и качественная реклама".
https://ria.ru/20241102/tramp-1981393868.html
https://ria.ru/20241101/ssha-1981141378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
CNN обвинил Трампа в намеренном искажении слов Харрис
CNN обвинил Трампа в искажении высказываний Харрис в предвыборном ролике
ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости.
Американский телеканал CNN
обвинил кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в намеренном искажении в его последнем предвыборном ролике высказываний кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.
Один из фрагментов ролика Трампа содержит со ссылкой на статью New York Times утверждение о том, что Харрис "стремится значительно повысить налоги". Однако, как отмечается в материале, опубликованном на сайте CNN в преддверии выборов 5 ноября, в оригинале говорилось о повышении налогов исключительно для самых состоятельных граждан и крупных корпораций, а не для всех американцев, как это может быть воспринято зрителями рекламы.
Еще один пример касается миграционной политики. Ролик Трампа утверждает, что Харрис пообещала продолжить политику действующего президента Джо Байдена
"на границе", сопровождая это заявлением о ее поддержке "открытых границ". На самом деле, по данным CNN, Харрис подчеркивала необходимость принятия строгих мер в сфере регулирования миграции.
Также в рекламе фигурирует фраза "пособия для нелегалов" из статьи NBC News 2018 года, которая была использована, чтобы намекнуть на либеральную политику Харрис в отношении мигрантов. Однако в оригинальном материале обсуждалась тема трудовых лицензий для участников программы DACA, а не политика социальной поддержки.
В заключение ролик использует фразу "глобальная война", взятую из статьи Axios, чтобы намекнуть на геополитическую нестабильность при администрации Байдена. Однако исходная статья, как отмечает телеканал, содержала тезис о готовности США к потенциальным будущим угрозам, а не оценку текущей ситуации.
Штаб Трампа не прокомментировал обвинения CNN, но ранее его представитель Каролин Левитт заявила, что у команды кандидата от республиканцев "самая сильная и качественная реклама".