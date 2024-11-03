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Трамп может собрать команду, верную ему, считает эксперт - РИА Новости, 03.11.2024
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11:47 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/tramp-1981672886.html
Трамп может собрать команду, верную ему, считает эксперт
Трамп может собрать команду, верную ему, считает эксперт - РИА Новости, 03.11.2024
Трамп может собрать команду, верную ему, считает эксперт
Бывший президент США Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом может собрать администрацию, члены которой будут верны ему лично, но не станут поддерживать... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T11:47
2024-11-03T11:47
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом может собрать администрацию, члены которой будут верны ему лично, но не станут поддерживать ряд направлений его политики, в том числе по завершению украинского конфликта, сообщил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Очень вероятна та ситуация, когда Трамп соберет команду людей, которые будут ему лично лояльны, но они все равно не будут поддерживать многие направления его политики, в том числе по быстрому завершению украинского конфликта", - сказал Суслов. Он отметил, что в США и при смене администрации останется глубинное государство, останутся чиновники среднего и нижнего уровней в том числе в Госдепартаменте, в разведке, в аппарате Конгресса. С точки зрения Суслова, глубинное государство будет препятствовать реализации политики Трампа. СМИ в стране также будут вести против Трампа ожесточенную борьбу, если он победит на выборах. "Демократы, тем более в ситуации, если хотя бы одна из палат Конгресса по итогам выборов окажется под их контролем, возможно, это будет Палата представителей, все же продолжат вести борьбу против Трампа. Ему все равно будет тяжело реализовать свои внутриполитические, тем более, внешнеполитические задумки", - добавил эксперт. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Противником Дональда Трампа выступит действующий вице-президент от Демократической партии Камала Харрис. Трамп неоднократно заявлял, что сможет урегулировать конфликт вокруг Украины в случае победы на выборах еще до своей инаугурации. В Кремле говорили, что преждевременно оценивать готовность Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта, нужно дождаться окончания выборов в США. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает искренними слова Трампа о намерении урегулировать конфликт на Украине.
https://ria.ru/20240919/tramp-1973712758.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, камала харрис, владимир путин, высшая школа экономики (вшэ), государственный департамент сша, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Владимир Путин, Высшая школа экономики (ВШЭ), Государственный департамент США, Выборы президента США — 2024
Трамп может собрать команду, верную ему, считает эксперт

Эксперт Суслов: Трамп может собрать администрацию, которая будет верна ему лично

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом может собрать администрацию, члены которой будут верны ему лично, но не станут поддерживать ряд направлений его политики, в том числе по завершению украинского конфликта, сообщил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
"Очень вероятна та ситуация, когда Трамп соберет команду людей, которые будут ему лично лояльны, но они все равно не будут поддерживать многие направления его политики, в том числе по быстрому завершению украинского конфликта", - сказал Суслов.
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Он отметил, что в США и при смене администрации останется глубинное государство, останутся чиновники среднего и нижнего уровней в том числе в Госдепартаменте, в разведке, в аппарате Конгресса. С точки зрения Суслова, глубинное государство будет препятствовать реализации политики Трампа. СМИ в стране также будут вести против Трампа ожесточенную борьбу, если он победит на выборах.
"Демократы, тем более в ситуации, если хотя бы одна из палат Конгресса по итогам выборов окажется под их контролем, возможно, это будет Палата представителей, все же продолжат вести борьбу против Трампа. Ему все равно будет тяжело реализовать свои внутриполитические, тем более, внешнеполитические задумки", - добавил эксперт.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Противником Дональда Трампа выступит действующий вице-президент от Демократической партии Камала Харрис.
Трамп неоднократно заявлял, что сможет урегулировать конфликт вокруг Украины в случае победы на выборах еще до своей инаугурации. В Кремле говорили, что преждевременно оценивать готовность Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта, нужно дождаться окончания выборов в США.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает искренними слова Трампа о намерении урегулировать конфликт на Украине.
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