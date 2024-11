https://ria.ru/20241103/tramp-1981645184.html

Политолог: победа Трампа будет для Европы более желательна

Политолог: победа Трампа будет для Европы более желательна - РИА Новости, 03.11.2024

Политолог: победа Трампа будет для Европы более желательна

Возможная победа Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США будет для Европы и, в частности, для Австрии более желательна, учитывая позицию... РИА Новости, 03.11.2024

ВЕНА, 3 ноя – РИА Новости. Возможная победа Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США будет для Европы и, в частности, для Австрии более желательна, учитывая позицию этого кандидата по украинскому конфликту, выразил мнение в беседе с РИА Новости австрийский политолог, сотрудник аналитического центра Europa Aeterna, доктор философии Кристиан Мачек. "Однозначно Трамп", – сказал эксперт, отвечая на вопрос, кто из кандидатов был бы более желателен для Европы на посту президента США. Мачек добавил, что, учитывая опросы, шансы на победу у Трампа есть. "Выборы в США окажут влияние на Европу и весь мир. Американский лидер по-прежнему занимает могущественное положение в мире, и мы видим, что это оказывает достаточно сильное влияние на Украину и Евросоюз. В этом контексте важную роль играет также Урсула фон дер Ляйен", – уточнил собеседник агентства. Он напомнил, что позиции обоих кандидатов известны. "Трамп придерживается политики America first ("Америка превыше всего"). Это значит, что он будет в первую очередь заботиться об интересах Америки, он не стремится непременно быть мировым гегемоном. Мы также видим, что обе стороны преследуют определенные интересы, и существует своего рода "проект Украина", который Камала Харрис, как она намекнула, продолжит", – добавил эксперт. Он пояснил, что в случае победы Харрис, это будет означать безусловную поддержку Украины, исключающую возможности для переговоров. "Таким образом, никаких предложений в адрес Путина или России не будет", – заключил он. Трамп, напротив, уже заявил, что предпочитает иной подход. "Он бизнесмен и, по его словам, Dealmaker ("создатель сделок"), который может напрямую говорить с Путиным... Он уже объявил, что хочет завершить этот конфликт в кратчайшие сроки. Мы точно не знаем, что произойдет, если он будет избран, но я доверяю ему, ведь он уже показал, что при его президентстве не было начато новой войны, что необычно для американского лидера", – добавил эксперт. По его словам, позиция нового лидера США по украинскому вопросу особенно важна для Европы. "Европейцы хотят мира. Здесь часто умалчивается, что у этого конфликта есть предыстория. Напомню, что Австрия, как и Швейцария, занимает особую позицию в вопросах нейтралитета. Кроме того, страны, которые не хотят следовать политике Урсулы фон дер Ляйен, скорее склоняются к поддержке Трампа", – уточнил собеседник агентства, напомнив, что у Австрии есть свои интересы и традиционно хорошие экономические отношения с Россией. "Возможно, что люди, которых пренебрежительно называли "понимающими Путина" (нем. Putin-Versteher), окажутся правы через несколько недель. Да, мы надеемся на мир, и как говорил Трамп в интервью: "Я хочу, чтобы люди перестали умирать" ("I want people to stop dying"). Это трагедия для россиян и украинцев, то, что сейчас происходит. Нужны посредники извне", – сказал эксперт. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - бывший президент Дональд Трамп.

