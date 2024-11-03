https://ria.ru/20241103/tayvan-1981720645.html

Тайвань заявил о полном прекращении поставок станков в Россию

Тайвань заявил о полном прекращении поставок станков в Россию - РИА Новости, 03.11.2024

Тайвань заявил о полном прекращении поставок станков в Россию

Тайвань полностью прекратил поставки станков в Россию, сообщается на официальном сайте Министерства экономики острова. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T19:18

2024-11-03T19:18

2024-11-03T19:18

владимир путин

россия

тайвань

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811510630_0:0:2203:1239_1920x0_80_0_0_2e12880cf6233a7cc1dd2bbacb94f966.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Тайвань полностью прекратил поставки станков в Россию, сообщается на официальном сайте Министерства экономики острова."Количество экспортируемых в Россию станков упало до нуля", — говорится в сообщении.Отмечается, что ведомство продолжает держать на контроле вопрос экспорта стратегической высокотехнологичной продукции.В декабре прошлого года Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров высоких технологий в Россию и Белоруссию на 45 пунктов.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что этим странам не хватает мужества признать провал этих ограничений. При этом на Западе не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель этих стран — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241030/sanktsii-1980991866.html

https://ria.ru/20241025/ssha-1980040777.html

россия

тайвань

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, тайвань, белоруссия