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Тайвань заявил о полном прекращении поставок станков в Россию - РИА Новости, 03.11.2024
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19:18 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/tayvan-1981720645.html
Тайвань заявил о полном прекращении поставок станков в Россию
Тайвань заявил о полном прекращении поставок станков в Россию - РИА Новости, 03.11.2024
Тайвань заявил о полном прекращении поставок станков в Россию
Тайвань полностью прекратил поставки станков в Россию, сообщается на официальном сайте Министерства экономики острова. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T19:18
2024-11-03T19:18
владимир путин
россия
тайвань
белоруссия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Тайвань полностью прекратил поставки станков в Россию, сообщается на официальном сайте Министерства экономики острова."Количество экспортируемых в Россию станков упало до нуля", — говорится в сообщении.Отмечается, что ведомство продолжает держать на контроле вопрос экспорта стратегической высокотехнологичной продукции.В декабре прошлого года Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров высоких технологий в Россию и Белоруссию на 45 пунктов.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что этим странам не хватает мужества признать провал этих ограничений. При этом на Западе не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель этих стран — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241030/sanktsii-1980991866.html
https://ria.ru/20241025/ssha-1980040777.html
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владимир путин, россия, тайвань, белоруссия
Владимир Путин, Россия, Тайвань, Белоруссия

Тайвань заявил о полном прекращении поставок станков в Россию

© AP Photo / Vincent ThianМужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Vincent Thian
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Тайвань полностью прекратил поставки станков в Россию, сообщается на официальном сайте Министерства экономики острова.
"Количество экспортируемых в Россию станков упало до нуля", — говорится в сообщении.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
США ввели санкции против одного из крупнейших производителей шин в России
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Отмечается, что ведомство продолжает держать на контроле вопрос экспорта стратегической высокотехнологичной продукции.
В декабре прошлого года Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров высоких технологий в Россию и Белоруссию на 45 пунктов.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что этим странам не хватает мужества признать провал этих ограничений. При этом на Западе не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель этих стран — ухудшить жизнь миллионов людей.
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