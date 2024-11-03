https://ria.ru/20241103/tajvan-1981667715.html

На Тайване сообщили об убитом наемнике в рядах ВСУ

На Тайване сообщили об убитом наемнике в рядах ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024

На Тайване сообщили об убитом наемнике в рядах ВСУ

Заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства Тайваня Сяо Гуанвэй сообщил об убитом тайваньском наемнике в рядах ВСУ. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T11:05

2024-11-03T11:05

2024-11-03T11:05

в мире

тайвань

украина

афганистан

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978489084_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a66077dd0db8b88ea6844476ec68c404.jpg

ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства Тайваня Сяо Гуанвэй сообщил об убитом тайваньском наемнике в рядах ВСУ. По заявлению Сяо Гуанвэя, которого цитирует Центральное информационное агентство Тайваня, смерть наемника подтвердили в так называемом интернациональном легионе ВСУ. Как сообщает агентство, это уже второй убитый тайваньский наемник. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.

https://ria.ru/20241028/naemniki-1980591872.html

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

тайвань

украина

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тайвань, украина, афганистан, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)