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На Тайване сообщили об убитом наемнике в рядах ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024
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11:05 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/tajvan-1981667715.html
На Тайване сообщили об убитом наемнике в рядах ВСУ
На Тайване сообщили об убитом наемнике в рядах ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024
На Тайване сообщили об убитом наемнике в рядах ВСУ
Заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства Тайваня Сяо Гуанвэй сообщил об убитом тайваньском наемнике в рядах ВСУ. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T11:05
2024-11-03T11:05
в мире
тайвань
украина
афганистан
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства Тайваня Сяо Гуанвэй сообщил об убитом тайваньском наемнике в рядах ВСУ. По заявлению Сяо Гуанвэя, которого цитирует Центральное информационное агентство Тайваня, смерть наемника подтвердили в так называемом интернациональном легионе ВСУ. Как сообщает агентство, это уже второй убитый тайваньский наемник. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
https://ria.ru/20241028/naemniki-1980591872.html
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в мире, тайвань, украина, афганистан, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Тайвань, Украина, Афганистан, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Тайване сообщили об убитом наемнике в рядах ВСУ

На Тайване сообщили о втором убитом наемнике в рядах ВСУ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства Тайваня Сяо Гуанвэй сообщил об убитом тайваньском наемнике в рядах ВСУ.
По заявлению Сяо Гуанвэя, которого цитирует Центральное информационное агентство Тайваня, смерть наемника подтвердили в так называемом интернациональном легионе ВСУ.
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Как сообщает агентство, это уже второй убитый тайваньский наемник.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
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В миреТайваньУкраинаАфганистанВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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