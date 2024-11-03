На Тайване сообщили об убитом наемнике в рядах ВСУ
На Тайване сообщили о втором убитом наемнике в рядах ВСУ
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства Тайваня Сяо Гуанвэй сообщил об убитом тайваньском наемнике в рядах ВСУ.
По заявлению Сяо Гуанвэя, которого цитирует Центральное информационное агентство Тайваня, смерть наемника подтвердили в так называемом интернациональном легионе ВСУ.
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Как сообщает агентство, это уже второй убитый тайваньский наемник.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
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