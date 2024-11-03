https://ria.ru/20241103/suslov-1981647438.html

Эксперт: демократы в США пытаются использовать против Трампа его возраст

Эксперт: демократы в США пытаются использовать против Трампа его возраст - РИА Новости, 03.11.2024

Эксперт: демократы в США пытаются использовать против Трампа его возраст

Возрастной фактор, который использовался республиканцами против кандидата Джо Байдена в начале президентской гонки в США, теперь обернулся против Дональда... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T07:20

2024-11-03T07:20

2024-11-03T07:20

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

камала харрис

высшая школа экономики (вшэ)

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Возрастной фактор, который использовался республиканцами против кандидата Джо Байдена в начале президентской гонки в США, теперь обернулся против Дональда Трампа, который значительно старше своей соперницы от демократов Камалы Харрис, заявил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Возраст Байдена и ментальная недееспособность Байдена были одним из главных предвыборных тезисов республиканцев, пока еще Байден оставался кандидатом. Теперь этот возрастной фактор полностью на 180 градусов повернулся против самого Дональда Трампа... И теперь уже демократы говорят, что вот, смотрите, там стареющий кандидат, который вот совсем-совсем скоро станет настолько же старым, как был Джо Байден в 2021 и далее годах, и с другой стороны, вот у нас молодая Камала Харрис", - добавил эксперт. По словам Суслова, в выступлениях Трампа не видно "признаков деменции, признаков неспособности сформулировать свою мысль". "Почему тем не менее Трампа обвиняют в том, что он начинает напоминать Байдена? Ровно потому, что с уходом Байдена и номинацией Камалы Харрис именно Трамп стал самым возрастным, престарелым кандидатом в президенты Соединенных Штатов, а в случае победы на выборах станет самым престарелым президентом Соединенных Штатов, даже более престарелым, чем Байден в его президентский срок", - сказал Суслов. Он напомнил, что Байден путался в словах, в ходе выступления забывал, о чем он говорит, регулярно не мог договорить предложения, начинал бубнить или что-то бормотать. "Естественно демократы пытаются отыграть эту историю и подчеркнуть этот контраст и представить Трампа не только как фашиста, как его сейчас называют. Кстати, одним из последних элементов предвыборной ситуации, которая говорит о степени поляризации раскола и ожесточенности политической борьбы, это то, что Трампа обвинили в том, что он якобы фашист. Так вот его уже пытаются обвинить не только в якобы приверженности фашистским взглядам, но и просто в том, что он старчески недееспособен, поэтому ему приписывают то, чего пока, по крайней мере, у него нет", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20241103/bayden-1981643125.html

https://ria.ru/20241103/tramp-1981635261.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис, высшая школа экономики (вшэ), выборы президента сша — 2024