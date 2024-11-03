https://ria.ru/20241103/sumskaya-1981685307.html

Подполье сообщило об ударе по местам хранения техники ВСУ в Сумской области

Подполье сообщило об ударе по местам хранения техники ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 03.11.2024

Подполье сообщило об ударе по местам хранения техники ВСУ в Сумской области

Удар нанесен в городе Шостка и Хотеньском районе Сумской области по местам хранения военной техники ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T13:58

2024-11-03T13:58

2024-11-03T13:58

специальная военная операция на украине

сумская область

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 3 ноя – РИА Новости. Удар нанесен в городе Шостка и Хотеньском районе Сумской области по местам хранения военной техники ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В 3.40 ночи 3 ноября прилетело в город Шостка. Взрыв был мощный, слышно и чувствовалось в центре города... Прилетело в гаражи, где стояли военные пикапы… Ночью прилетело 2 ФАБа в Хотеньский район. Прилет был по группе бандеровцев с техникой (4 единицы гусеничной и 3 единицы колесной) в недобитый ранее животноводческий комплекс", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20241103/bundestag-1981679360.html

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Варвара Скокшина

сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность