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Подполье сообщило об ударе по местам хранения техники ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 03.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/sumskaya-1981685307.html
Подполье сообщило об ударе по местам хранения техники ВСУ в Сумской области
Подполье сообщило об ударе по местам хранения техники ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 03.11.2024
Подполье сообщило об ударе по местам хранения техники ВСУ в Сумской области
Удар нанесен в городе Шостка и Хотеньском районе Сумской области по местам хранения военной техники ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T13:58
2024-11-03T13:58
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 3 ноя – РИА Новости. Удар нанесен в городе Шостка и Хотеньском районе Сумской области по местам хранения военной техники ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В 3.40 ночи 3 ноября прилетело в город Шостка. Взрыв был мощный, слышно и чувствовалось в центре города... Прилетело в гаражи, где стояли военные пикапы… Ночью прилетело 2 ФАБа в Хотеньский район. Прилет был по группе бандеровцев с техникой (4 единицы гусеничной и 3 единицы колесной) в недобитый ранее животноводческий комплекс", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20241103/bundestag-1981679360.html
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сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по местам хранения техники ВСУ в Сумской области

Подполье: ВС России ударили по местам хранения техники ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ДОНЕЦК, 3 ноя – РИА Новости. Удар нанесен в городе Шостка и Хотеньском районе Сумской области по местам хранения военной техники ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В 3.40 ночи 3 ноября прилетело в город Шостка. Взрыв был мощный, слышно и чувствовалось в центре города... Прилетело в гаражи, где стояли военные пикапы… Ночью прилетело 2 ФАБа в Хотеньский район. Прилет был по группе бандеровцев с техникой (4 единицы гусеничной и 3 единицы колесной) в недобитый ранее животноводческий комплекс", - сообщил Лебедев.
Немецкие военные во время учений на полигоне в Пабраде, Литва - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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