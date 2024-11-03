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Жесть как она есть: почему "Субстанция" — больше сатира, чем хоррор

Субстанция (фильм 2024): актеры, сюжет, дата выхода, сколько идет, отзывы

Жесть как она есть: почему "Субстанция" — больше сатира, чем хоррор

Фильм "Субстанция" Корали Фаржа, сатирический боди-хоррор, сейчас идет в российском кинопрокате не то чтобы с оглушительным успехом, но ярко. Его активно... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T08:00

2024-11-03T08:00

2024-11-03T08:02

культура

россия

сша

великобритания

деми мур (деметрия гайнс)

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Фильм "Субстанция" Корали Фаржа, сатирический боди-хоррор, сейчас идет в российском кинопрокате не то чтобы с оглушительным успехом, но ярко. Его активно обсуждают в соцсетях и на профильных сайтах. Деми Мур, шикарная голливудская звезда, не побоялась в 61 год показать обнаженное тело со всех сторон. А потом — то, во что оно может превратиться. О громкой кинопремьере — в материале РИА Новости.Дата выходаПремьера "Субстанции" прошла на Каннском фестивале в мае 2024-го. Французская режиссер и драматург Корали Фаржа получила приз за лучший сценарий.В России фильм вышел в прокат 19 сентября, в США и Великобритании — на день позже. А 31 октября он стал доступен в "цифре".ТрейлерФильм длится два часа и 21 минуту.СюжетУ Элизабет Спаркл дела идут не слишком хорошо: ей исполняется 50 и ее увольняют из телешоу, которое она долгое время вела. Знаменитая актриса (лауреат премии "Оскар" со звездой на голливудской аллее) остается без работы, да еще и в аварию попадает. В больнице таинственный медбрат подсовывает ей флешку с информацией о некоем препарате под названием "Субстанция", который позволит "создать новую версию себя, только моложе, красивее, идеальнее". Две субличности должны существовать в симбиозе друг с другом. Каждые семь дней они меняются местами. Причем на этот срок одна из личностей теряет сознание и подпитывается капельницей со специальными препаратами. А молодая версия должна вкалывать себе сыворотку из тела "матрицы-матери". Естественно, Элизабет решает испробовать на себе загадочный препарат.РецензияВ современном массовом кинематографе с фантастикой в принципе не очень хорошо, так что даже минимальная оригинальность в истории о двух конкурирующих версиях одной личности — молодой и не очень — на этом безрыбье кажется чем-то вполне приличным. Но шумиха, поднятая вокруг картины, все же несколько переоценивает саму работу.Главное же достижение "Субстанции" — это, конечно же, Деми Мур. Ей, на секундочку, 61 год, а вовсе не 50, как экранной героине. И она, надо сказать, в блестящей форме. Мур не была звездой артхауса и уж тем более не претендовала на сколько-нибудь значимые авторские роли, но тем не менее в "Субстанции" она абсолютно на своем месте. И выполняет основную функцию — изображает стареющую звезду. То есть фактически саму себя.Ее партнерство с Маргарет Куолли, которая играет Сью — молодую версию героини, появившуюся благодаря "субстанции", — великолепный тандем. При этом две актрисы действительно неуловимо похожи. Куолли мастерски имитирует и пластику, и некоторые повадки Дэми Мур. Так что в этом актерском этюде, растянутом практически на всю картину, видишь безусловное профессиональное мастерство. Добавим сюда и другую весточку из прошлого: одиозного продюсера Харви играет еще одна боевая звезда 80-х — Деннис Куэйд.От "Субстанции" ждешь драматизма, но периодически история скатывается в излишний натурализм. И в самом деле, что будет делать не слишком зрелая молодая субличность? Естественно, попытается заменить собой исходную модель — доказано еще во времена Ганса Христиана Андерсена в сказке "Тень". С одной стороны, мы имеем слегка ироничный боди-хоррор. В нем все коллизии происходят на фоне размышлений о важности омоложения и понимания того, кто же все-таки является истинной живой сущностью героини: оригинальная Элизабет или ее новая версия. А с другой — перед нами довольно простая в сюжетном отношении история с единственным смыслом: нарастающий страх старения.Такая знакомая фобия: как пережить неотвратимость возраста и зафиксироваться в молодом теле благодаря новейшим достижениям науки и фармакологии? А еще — разрастающаяся на этом фоне угроза потери собственной индивидуальности и замещение ее какой-то новой версией себя.И это не что иное, как метафора появления наших виртуальных двойников. По сути — тех же субличностей, которыми сегодня пестрят официальные аккаунты настоящих кинозвезд в социальных сетях.Когда мы настоящие? И есть ли мы вообще в этом мире, смешавшем виртуальность и реальность, где люди желают видеть и слышать только то, что им говорят и показывают? В мире, где осознание реальности отодвигается на второй план, а ради сиюминутного успеха и личной прихоти порой приходится жертвовать всем? Вот вопросы, которые нам задает режиссер Корали Фаржа, но ответы напрашиваются буквально с самых первых кадров.Да, время безжалостно и неотвратимо. Но оно одновременно и прекрасно, так как дарит нам чудо каждого реального мгновения. И подменять его очередным, пусть даже эффектным, суррогатом совершенно не стоит.Собственно, мы это и так всегда знали. Вот только вопрос: стоит ли смотреть ради этого двухчасовую историю с не очень счастливым, но стопроцентно ожидаемым финалом и, конечно, неизменно прекрасной Деми Мур?Тем не менее то, что голливудская кинофантастика (да и фестивальное кино в целом) все чаще начинает поворачиваться в сторону сатирического кинематографа, — уже хороший признак. По крайней мере, эта несколько банальная метафора куда лучше, чем очередной бессмысленный боевик или блокбастер, не притягивающий зрителя ничем, кроме изощренных спецэффектов.Так что "Субстанция" — кино в первую очередь авторское. Ну а ждать от современного автора слишком большой оригинальности, вероятно, не следует. Красивая метафора есть — уже хорошо.Добавим сюда двух прекрасных (во всяком случае внешне) актрис — и успех уже гарантирован.Смотреть можно, а стареть не стоит бояться. Время все-таки — довольно безжалостная, но неотвратимая субстанция.

https://ria.ru/20241102/stolypin-1981306818.html

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россия, сша, великобритания, деми мур (деметрия гайнс)