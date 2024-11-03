https://ria.ru/20241103/stoyanoglo-1981741576.html
Стояногло лидирует на выборах Молдавии в ПМР после обработки 100% голосов
Стояногло лидирует на выборах Молдавии в ПМР после обработки 100% голосов - РИА Новости, 03.11.2024
Стояногло лидирует на выборах Молдавии в ПМР после обработки 100% голосов
РИА Новости. Стояногло лидирует в ПМР на выборах президента Молдавии с 79,40%, у Санду 20,60% - ЦИК после обработки 100% протоколов в регионе РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T23:57
2024-11-03T23:57
2024-11-03T23:58
выборы в молдавии — 2024
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РИА Новости. Стояногло лидирует в ПМР на выборах президента Молдавии с 79,40%, у Санду 20,60% - ЦИК после обработки 100% протоколов в регионе
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выборы в молдавии — 2024
Стояногло лидирует на выборах Молдавии в ПМР после обработки 100% голосов
Стояногло лидирует в ПМР на выборах Молдавии после обработки 100% протоколов