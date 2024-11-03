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Стояногло лидирует на выборах Молдавии в ПМР после обработки 100% голосов - РИА Новости, 03.11.2024
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23:57 03.11.2024 (обновлено: 23:58 03.11.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20241103/stoyanoglo-1981741576.html
Стояногло лидирует на выборах Молдавии в ПМР после обработки 100% голосов
Стояногло лидирует на выборах Молдавии в ПМР после обработки 100% голосов - РИА Новости, 03.11.2024
Стояногло лидирует на выборах Молдавии в ПМР после обработки 100% голосов
РИА Новости. Стояногло лидирует в ПМР на выборах президента Молдавии с 79,40%, у Санду 20,60% - ЦИК после обработки 100% протоколов в регионе РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T23:57
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выборы в молдавии — 2024
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РИА Новости. Стояногло лидирует в ПМР на выборах президента Молдавии с 79,40%, у Санду 20,60% - ЦИК после обработки 100% протоколов в регионе
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выборы в молдавии — 2024
Выборы в Молдавии — 2024
Стояногло лидирует на выборах Молдавии в ПМР после обработки 100% голосов

Стояногло лидирует в ПМР на выборах Молдавии после обработки 100% протоколов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАлекcандр Стояногло
Алекcандр Стояногло - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Алекcандр Стояногло. Архивное фото
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РИА Новости. Стояногло лидирует в ПМР на выборах президента Молдавии с 79,40%, у Санду 20,60% - ЦИК после обработки 100% протоколов в регионе
 
Выборы в Молдавии — 2024
 
 
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